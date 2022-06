Bestuurder naar ziekenhuis na voertuig van de weg

Op zaterdagmiddag 25 juni 2022 zijn twee personenauto's van de weg geraakt. Beide voertuigen kwamen op hun zij in een sloot tot stilstand. Het ongeval gebeurde op de N215 tussen Nieuwe-Tonge en Middelharnis. De politie en de ambulance werden omstreeks 14:00 uur opgeroepen om hulp te verlenen.

Een persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege het ongeval was de weg in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd ter plaatse omgeleid.