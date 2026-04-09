Bestuurder overreden door eigen auto in Ouddorp





Donderdagochtend 9 april 2026 is een man gewond geraakt nadat zijn eigen auto over hem heen rolde op de Westerweg in Ouddorp. Voor hulpverlening werd naast de politie en de brandweer ook een traumahelikopter ingezet.

Het incident vond plaats rond 11:30 uur, kort nadat de bestuurder was uitgestapt. Om nog onbekende reden begon de auto te rollen, waarbij het voertuig over de man heen reed. Hij kwam daarbij onder de auto vast te zitten.

Hulpdiensten wisten het slachtoffer onder het voertuig vandaan te halen. De man was bij bewustzijn en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel