Bestuurder overreden door eigen auto in Ouddorp

Donderdag 9 april 2026

Donderdagochtend 9 april 2026 is een man gewond geraakt nadat zijn eigen auto over hem heen rolde op de Westerweg in Ouddorp. Voor hulpverlening werd naast de politie en de brandweer ook een traumahelikopter ingezet.

Het incident vond plaats rond 11:30 uur, kort nadat de bestuurder was uitgestapt. Om nog onbekende reden begon de auto te rollen, waarbij het voertuig over de man heen reed. Hij kwam daarbij onder de auto vast te zitten.

Hulpdiensten wisten het slachtoffer onder het voertuig vandaan te halen. De man was bij bewustzijn en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door Internetredactie Omroep Archipel

