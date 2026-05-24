Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken





In een beschermd vogelbroedgebied in het Haringvliet is zondagochtend 24 mei 2026 brand uitgebroken. Volgens de politie wijzen eerste sporen erop dat mogelijk sprake is van brandstichting. De brand heeft geleid tot verstoring van vogels die in het gebied broeden.

Het getroffen gebied (vogeleiland Bliek) ligt tussen Goudswaard en Middelharnis en is niet toegankelijk voor publiek. Het betreft een beschermd natuurgebied waar verschillende zeldzame vogelsoorten broeden.

De politie meldt dat bij het onderzoek aanwijzingen zijn gevonden die duiden op mogelijke brandstichting. Om die reden wordt gezocht naar getuigen en naar informatie die kan bijdragen aan het onderzoek. Ook vraagt de politie mensen alert te zijn op boten die in de omgeving van het broedgebied hebben aangelegd.

Getuigen of mensen met relevante informatie kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of een melding doen via politie.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel