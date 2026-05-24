Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer





Het CDA wil de Tweede Kamer naar Goeree-Overflakkee halen voor een rondetafelgesprek. De partij heeft hiervoor een motie ingediend. Aanleiding is het verzoek van Caroline van der Plas (BBB) om zo’n gesprek over het Grevelingenmeer te organiseren in Zeeland of op Goeree-Overflakkee.

Het is sinds kort mogelijk dat de Kamer ook buiten het Kamergebouw in Den Haag vergadert. Voor Van der Plas een mooie gelegenheid om hier meteen gebruik van te maken en het Grevelingenmeer als eerste locatie te kiezen. In de officiële aanvraag schrijft de BBB dat de vraagstukken rondom dit gebied ingewikkeld zijn en over meerdere onderwerpen gaan. Niet alleen de waterkwaliteit komt aan bod, maar ook de gevolgen voor landbouw, visserij en natuur. “Juist omdat er verschillende belangen spelen, vinden wij het belangrijk om betrokken partijen hierover uit te nodigen en te laten spreken. Op die manier kunnen inzichten worden gedeeld en kan er gezamenlijk worden toegewerkt naar toekomstbestendige keuzes voor het Grevelingenmeer”, valt te lezen.

"Vol gas op geven"

Voor Tim Jochems van het CDA is dit een uitgelezen kans om Goeree-Overflakkee op de kaart te zetten. Samen met Mayke Wesdorp van TOG vraagt hij het college zich “uiterst in te spannen om deze vergadering op Goeree-Overflakkee plaats te laten vinden.” Het voorstel kreeg van alle kanten bijval. Volgens Mariëlle van den Berg (ChristenUnie) vindt iedereen dit een “fantastisch goed idee”. Aad de Kool (VVD) wil er “vol gas op geven” en Ellen Nijssen (GAAN) noemt het “sowieso sympathiek”. Wel vraagt ze zich af wat het concreet inhoudt en welke kosten hieraan zijn verbonden. Ook Erwin Guijt (SGP) zou graag zien dat Den Haag hiervoor opdraait in plaats van de gemeente.

Wethouder Henk van Putten bevestigt dat de gemeente de kans wil grijpen om Goeree-Overflakkee met dit eventuele bezoek goed in beeld te brengen. Over wie het bezoek gaat betalen, kan hij nog niets zeggen.

Het voorstel werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel