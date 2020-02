Woensdagochtend 26 februari 2020 heeft er omstreeks 07:05 uur een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Zeedijk bij Stad aan 't Haringvliet. Een bestuurder raakte door onbekende reden een boom.

Volgens een voorbijganger was de persoon zelf nog in staat de auto te verlaten. Na onderzoek door een arts van de traumahelikopter is de bestuurder onder politiebegeleiding met spoed vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.