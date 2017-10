Betrokken donateur maakt nieuwe reddingboot mogelijk

Op zaterdag 30 september 2017 werd bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Stellendam een nieuwe reddingboot gedoopt en in gebruik genomen. De reddingboot Valerie Struis werd bekostigd uit de nalatenschap van de heer Dirk Struis.

De KNRM en de bemanning van KNRM Stellendam zijn erg blij met de nieuwe aanwinst die dienst gaat doen op het Haringvliet. De reddingboot is vernoemd naar Valerie Struis, zij is een dochter van een van de twee zonen van de heer Struis. Bijzonder is dat de naam Valerie 'sterk zijn' betekent. Een zeer toepasselijk naam voor een reddingboot.

De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Marieke van Nieuwkerk. Zij is een nicht van de familie en is altijd heel betrokken geweest bij haar oom en tante en is dat nog steeds bij haar neven en achternichtje.