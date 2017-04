Beweegtoestel voor Vliedpark in Sommelsdijk

De gemeente Goeree-Overflakkee plaatste op vrijdag 21 april 2017 een beweegtoestel in het Vliedpark in Sommelsdijk. Dankzij het beweegtoestel ontwikkelt het Vliedpark zich steeds meer tot een locatie waar inwoners zich kunnen in- en ontspannen. De gemeente nodigt belangstellenden uit om gebruik te maken van het nieuwe beweegtoestel. De gemeente is erg benieuwd naar de gebruikservaringen.

Het Vliedpark aan de rand van de nieuwbouwwijk Westplaat in Sommelsdijk is in ontwikkeling. Naast een voetbalveld, skatepark en klimheuvel is er nu ook een beweegtoestel aanwezig. Het beweegtoestel voorziet onder andere in de behoefte om op locatie krachtoefeningen toe te voegen aan de cardiotraining.

Calisthenics

Het beweegtoestel bestaat uit verschillende onderdelen en is beschikbaar voor jong en oud. Een uitdaging voor zowel de beginnende als de gevorderde sporter. Sportievelingen kunnen er gebruik van maken bij de uitvoering van de beweegvorm Calisthenics. Calisthenics is een verzamelnaam voor alle oefeningen die men uitvoert met het eigen lichaamsgewicht of in combinatie met minimale apparatuur. Ook voor opkomende sporten als fitness en bootcamp in groepen is het beweegtoestel zeer geschikt.

Gebruikservaringen

De gemeente wil graag dat het beweegtoestel aansluit bij de wensen van haar inwoners en is daarom benieuwd naar de gebruikservaringen. Gebruikers die hun ervaringen, verbeteringen en wensen willen delen, nemen contact op met Lilian Kreemer, via e-mailadres l.kreemer@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.