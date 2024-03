Beweegziekenhuis wint Dr. Paul van der Velden Prijs

Donderdag 7 maart 2024 is de eerste Dr. Paul van der Velden Prijs uitgereikt, een prijs voor het meest ondernemende en innovatieve project binnen CuraMare. De winnaar is 'Beweegziekenhuis', ingediend door CuraMare Behandeling, afdeling Fysiotherapie. Dit project is door de beoordelingscommissie geselecteerd uit 23 inzendingen.

Dokter Paul van der Velden

Paul van der Velden werkte 35 jaar lang voor CuraMare. Eerst als oncoloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en daarna in de raad van bestuur. Eind 2019 ging hij met pensioen, maar ook vier jaar na zijn pensionering betekent Paul van der Velden nog veel voor CuraMare door de manier waarop hij zijn werk deed in en vóór de zorg. Zijn ondernemende, innovatieve, op samenwerking gerichte en ook van lef getuigende manier van werken, is een voorbeeld voor velen. Het doel van de Dr. Paul van der Velden Prijs is zorgverleners te stimuleren om te blijven denken en werken in zijn gedachtengoed. Iedereen binnen CuraMare kan hieraan meedoen.

De eerste Dr. Paul van der Velden Prijs is uitgereikt in Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Hier presenteerden de vijf genomineerden hun projecten. Daarnaast deelde Dr. Fenna Heyning, auteur van het boek ‘Help! Het ziekenhuis verdwijnt', een inspirerende boodschap over de veranderende zorg in de wereld van vandaag, perfect passend bij het gedachtegoed van Paul van der Velden. Het evenement werd afgesloten met de feestelijke bekendmaking van de winnaar.

Het Beweegziekenhuis

Tijdens een ziekenhuisopname ligt een patiënt 87% tot 100% van de tijd in bed. In de meeste gevallen is hier geen medische aanleiding voor. Dit gebrek aan beweging kan beperkingen, permanent verlies van functie en een langere opnameduur veroorzaken. "Dit kan beter!" dachten de fysiotherapeuten. Het is hun missie om samen met patiënten op een leuke manier beweging tijdens een opname te stimuleren, zodat de patiënt zich minder ziek voelt en zelf meehelpt aan herstel. ‘Beweegziekenhuis' vraagt om een cultuurverandering waarbij patiënten worden uitgedaagd om zoveel mogelijk in beweging te blijven tijdens hun opname. De komende tijd gaat CuraMare aan de slag om dit winnende project verder vorm te geven.



Door Internetredactie Omroep Archipel