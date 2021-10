Bewegwijzering naar boeren moet overlast in Achthuizen tegengaan

In de Galatheepolder bij Achthuizen zijn bewegwijzeringsborden geplaatst om het vrachtverkeer naar agrarische bedrijven te leiden. Hiermee moet overlast in de dorpen Achthuizen, Ooltgensplaat en de buurtschap Langstraat worden voorkomen.

De bewegwijzering is het resultaat van jarenlang overleg tussen agrarisch ondernemers, dorpsbelangen, gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta. "We hebben er als boeren hard aan getrokken. Zeker voor buitenlandse chauffeurs is het gemakkelijk. Zij hoeven alleen op de nummers te rijden. Het zijn dezelfde borden die ook in de Rotterdamse haven staan", geeft eigenaar van agrarisch handel- en wasbedrijf Kees van Oorschot aan.

Al lange tijd ervaren bewoners van de dorpen overlast door vrachtwagens die veelal naar agrarische bedrijven in het buitengebied moeten. Volgens de dorpsraad van Achthuizen is het voor wandelaars en fietsers al een uitdaging om trekkers te passeren, bij vrachtwagens lukt het helemaal niet. "Steeds vaker ontstaat onenigheid over gevaarlijke situaties die niet passen in de ambitie een verkeersveilige situatie te creëren", schreven betrokkenen deze zomer.

TomTom

Hoewel de borden er nu staan, is het probleem nog niet helemaal opgelost, schetst akkerbouwer en bollenteler Pieter Dogterom. Zo moet de communicatie tussen gemeente, boeren en chauffeurs beter. "Chauffeurs rijden op de TomTom. Die stuurt hen nog steeds door het dorp. Wij moeten de bedrijfsnummers aan hen doorgeven."

Bovendien vindt Dogterom dat het bedrijfsleven niet alleen plichten heeft, maar ook de burger. "We hebben de regionale overheden verzocht om meer te gaan handhaven op het fout parkeren van auto's", verzekert hij.

Bron: Nieuwe Oogst