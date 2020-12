Bewoner overleden tijdens corona-uitbraak op Hernesseroord

In de tweede week van november 2020 begon een flinke corona-uitbraak op Hernesseroord in Middelharnis. Gelukkig zien ze nu een daling in het aantal personen waarbij het virus is vastgesteld. Voor zover nu bekend hebben 10 cliënten en 30 medewerkers corona. Maar er is ook verdrietig nieuws.

Bestuurder Angélique Koevoets: ”Eén van onze cliënten, waarbij een corona besmetting is vastgesteld, is afgelopen weekend overleden. Vanuit privacy-oogpunt geven wij geen specifieke informatie. Bewoners, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers van de betreffende groep zijn uiteraard op de hoogte gebracht. We condoleren de familie, medewerkers en medebewoners met dit verlies en wensen hen veel sterkte toe.”

“Iedereen doet ontzettend hard zijn best om het virus in te dammen”, aldus bestuurder Angélique Koevoets. “We zijn er nog niet, al gaat het gelukkig beter. Er zijn nog steeds cliënten en medewerkers ziek, soms erg ziek. Ik maak me zorgen om hen en hoop dat ze goed zullen genezen.”

Strikt beleid

Rondom de bewoners die nog besmet zijn, geldt een strikt beleid om verdere verspreiding te voorkomen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast gelden er in alle Zuidwester locaties op Goeree-Overflakkee de komende weken nog extra maatregelen. Bewoners blijven zoveel als mogelijk thuis en krijgen dagbesteding aangeboden in de woning of in een lokaal die speciaal voor de groep is opengesteld. Op die manier worden onderlinge contacten tussen cliënten en medewerkers van verschillende woningen zoveel mogelijk beperkt. Ook is bezoek ontvangen in de gesloten woningen nog niet mogelijk en is bij open woningen het dringend advies gegeven bezoek te beperken.

Schouders eronder blijven zetten

“Het is mooi om te zien dat we met elkaar de schouders eronder blijven zetten en elkaar blijven steunen”, vertelt Koevoets trots. “We leren hier ook weer veel van. We weten dat we bewoners en medewerkers het beste kunnen beschermen wanneer wij uiterst zorgvuldig de hygiënemaatregelen handhaven, laagdrempelig testen en bij verdenkingen of besmettingen werken met (cohort)isolatie. Daarnaast testen we ook preventief onze bewoners en medewerkers zonder klachten. Ik ben ontzettend trots op de saamhorigheid en dat het ons, door enorme inspanningen, lukt om het virus in te dammen”.