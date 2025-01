Bewoners aangedaan na nacht vol vernielingen

Bewoners van appartementencomplex Den Hoogen Caemer in Sommelsdijk zijn geschrokken na een inbraak in de nacht van donderdag 25 januari 2025. Naast diefstal werden er vernielingen aangericht en werd er schade veroorzaakt in het gebouw. In het toilet van De Zwaluw werd menselijke ontlasting op de vloer aangetroffen. Een bijbel, die in de ruimte aanwezig was, werd verscheurd en met tape hoog in het gebouw opgehangen.

Een van de getroffen initiatieven is een langdurig lopende inzameling voor daklozen in Rotterdam. In de hal van het complex stond een tafel met kleding, schoenen en huistextiel, die al drie jaar lang wordt verzameld door bewoonster Jannie van der Veer en andere vrijwilligers. Al jarenlang breit en haakt zij samen met haar breiclub mutsen, dassen en andere warme kledingstukken voor daklozen. Daarnaast zamelt ze kleding, beddengoed en andere benodigdheden in, die om de zeven à acht weken door vrijwilligers uit Rotterdam worden opgehaald. "De reacties op onze donaties zijn geweldig," vertelt Van der Veer. "De mensen die het ontvangen, zijn er ontzettend blij mee. Dat maakt dit een geslaagde inzameling."

De diefstal en vernielingen treffen deze inzameling hard. Een groot deel van de spullen is meegenomen en verschillende objecten, waaronder een paspop, zijn vernield.

Ook elders in het gebouw hebben de daders schade aangericht. In de garage werd een brandblusser leeggespoten over auto’s, en op het informatiebord werd onzedelijke tekst achtergelaten. “Dit asociale gedrag maakt veel mensen onzeker en bang,” zegt Van der Veer. Ze hoopt dat de daders zich realiseren welke impact dergelijke acties hebben. “Iedereen wordt ouder en niemand wil dit meemaken.”

De politie is op de hoogte van de situatie en roept getuigen op zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van 25 januari in de omgeving van Den Hoogen Caemer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



Door Internetredactie Omroep Archipel