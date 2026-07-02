Bewoners blussen keukenbrand in Sommelsdijk zelf





Op woensdag 1 juli 2026 is brand uitgebroken in de keuken van een woning aan de Patrijsstraat in Sommelsdijk. Om 12:45 uur kwam de melding binnen, maar toen de brandweer arriveerde bleken de bewoners zelf de brand al te hebben geblust.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de oorzaak van de brand nog onduidelijk. Over de omvang van de schade is niets bekend. De brand bleef volgens de Veiligheidsregio beperkt tot de keuken van de woning.

Omdat er mogelijk sprake was van rookvergiftiging is een rapid responder ingezet om de bewoners na te kijken. Daarnaast is Stichting Salvage gealarmeerd. Deze stichting wordt regelmatig ingezet om vervolgschade te beperken en bewoners te ondersteunen na een brand of ander incident.

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Door Internetredactie Omroep Archipel