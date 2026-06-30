Proeftuin Van Pallandtpolder blijft nog tien jaar bestaan





De gemeente Gemeente Goeree-Overflakkee heeft in juni 2026 besloten dat de Proeftuin Van Pallandtpolder na 2026 nog tien jaar blijft bestaan op de gelijknamige locatie in Middelharnis, waarbij het beheer wordt overgedragen aan een nieuw op te richten stichting om samenwerking tussen landbouw, onderwijs, overheid en natuurorganisaties voor duurzame landbouw en praktijkonderzoek voort te zetten.

Met het besluit blijft de proeflocatie bestaan als plek waar in de praktijk wordt gewerkt aan vernieuwing in de landbouw. Het gaat onder meer om onderwerpen als waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. De bedoeling is om oplossingen te testen die bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw in de regio.

De gemeente blijft eigenaar van de grond en de gebouwen. De nieuwe stichting wordt verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer, de planning en de samenwerking met betrokken partijen. De locatie wordt in principe voor tien jaar verhuurd aan deze stichting.

Volgens de gemeente is de voortzetting nodig om kennisontwikkeling en samenwerking in de landbouw te versterken. De Proeftuin moet daarbij een plek blijven waar boeren, onderzoekers en onderwijs samenkomen om nieuwe werkwijzen te testen.

De plannen hebben steun van verschillende organisaties in de regio, waaronder LTO Noord, Lentiz MBO Middelharnis en BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta, evenals natuurorganisatie NLGO en betrokken landbouwbedrijven in de regio. Ook de Provincie Zuid-Holland heeft steun uitgesproken en onderzoekt een mogelijke financiële bijdrage.

De Proeftuin wordt steeds vaker gebruikt voor onderwijs. Vooral mbo-studenten volgen er praktijklessen, maar ook leerlingen en studenten van andere opleidingen komen naar de locatie voor onderzoek en leren in de praktijk.

Daarnaast werkt de Proeftuin samen met de Boerderij van de Toekomst Zuidwestelijke Delta. Dit project richt zich op landbouw die beter is voorbereid op veranderende omstandigheden, zoals droogte en bodembeheer. In de toekomst moet de Proeftuin een vaste samenwerkingspartner en satellietlocatie binnen dit netwerk worden.

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Door Internetredactie Omroep Archipel