Stichting ZIJN ziet groeiende druk bij jonge mantelzorgers





Het aantal mensen in Nederland dat mantelzorg verleent is in tien jaar tijd gestegen van 33 procent in 2014 naar 39 procent in 2024. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In dezelfde periode nam ook het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt toe van 400.000 naar 600.000. Volgens het SCP komt dit mede doordat de groep mantelzorgers is gegroeid. Vooral jonge mantelzorgers lopen volgens het onderzoeksinstituut een verhoogd risico op overbelasting. Het SCP pleit voor meer ondersteuning om te voorkomen dat de druk verder oploopt.

Op Goeree-Overflakkee staan bij Stichting ZIJN ongeveer 1350 mantelzorgers geregistreerd, al ligt het werkelijke aantal volgens de organisatie waarschijnlijk hoger. Ook jonge mantelzorgers zijn in beeld, maar slechts een klein deel schrijft zich in. Welzijnscoach Carla Vermeulen van Stichting ZIJN ziet dat deze groep vaak moeilijk zichtbaar is en minder snel om hulp vraagt.

Volgens Vermeulen en een jongerenwerker met wie zij samenwerkt, blijven jonge mantelzorgers vaak buiten beeld omdat zij zichzelf niet snel als mantelzorger zien of zich niet willen onderscheiden van leeftijdsgenoten. In sommige gezinnen dragen jongeren zorg voor een ouder of gezinslid met problemen, wat een grote verantwoordelijkheid kan zijn. “Ze willen vooral gewoon jong zijn en erbij horen,” zegt Vermeulen. “En vaak vinden ze dat ze het zelf moeten oplossen, terwijl dat niet altijd kan.”

Stichting ZIJN ondersteunt mantelzorgers met praktische hulp, zoals huishoudelijke ondersteuning, respijtzorg en hulp bij administratie. Ook zijn er gesprekken, trainingen en activiteiten om de belasting te verminderen. Daarnaast is er aandacht voor ontspanning en contact met andere mantelzorgers.

Overbelasting ontstaat volgens Vermeulen vaak geleidelijk. Mantelzorgers staan voortdurend ‘aan’, voelen zich verantwoordelijk en hebben soms schuldgevoelens. Dat kan leiden tot klachten zoals slecht slapen, vermoeidheid, hoofdpijn en stress. Bij langdurige overbelasting kunnen ook ernstigere gezondheidsproblemen ontstaan, zoals burn-out, depressieve klachten en hart- en vaatproblemen.

Volgens Stichting ZIJN is het belangrijk dat mantelzorgers hun situatie op tijd herkennen en hulp durven vragen. “Als je zelf uitvalt, kun je ook niet meer voor een ander zorgen,” zegt Vermeulen. De organisatie kijkt daarom samen met mantelzorgers welke ondersteuning nodig is, van praktische hulp tot respijtzorg of mentale begeleiding. Ook erkenning en contact met anderen spelen volgens haar een belangrijke rol in het verminderen van de druk.

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Door Internetredactie Omroep Archipel