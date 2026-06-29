Meer dan 200 jongeren strijden tijdens eerste editie van Eilandstrijders





Meer dan 200 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland deden in juni 2026 mee aan de eerste editie van Eilandstrijders. Tijdens sportieve challenges leerden de jongeren elkaar alvast kennen voordat zij de overstap maken naar de middelbare school. Samenwerking, sportiviteit en ontmoeting stonden daarbij centraal.

Samenwerking

De challenges stonden in het teken van samenwerking, sportiviteit en plezier. Met uitdagende opdrachten en actieve spellen werden de jongeren uitgedaagd om het beste uit zichzelf én hun teamgenoten te halen. “Eilandstrijders is ontstaan vanuit de wens van beide eilanden om jongeren elkaar alvast te laten leren kennen voordat ze naar de middelbare school gaan. Dan zie je dat ze elkaar binnen de groepen al weten te vinden. Het verbindt niet alleen de eilanden met elkaar, maar ook de groepen zelf,” vertelt Jil Huisman van Lukki. “Onze meester kreeg een brief binnen met de vraag of wij aan het evenement wilden meedoen. De hele klas riep meteen ja,” vertelt Daan Jonkers, leerling van groep 7 van OBS Startblok.

Ontstaan

MEER Outdoor is de initiatiefnemer van Eilandstrijders, in samenwerking met diverse sportcoaches van de gemeenten en SD Vitaal, het uitvoeringsprogramma binnen het gezondheidsbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland. “Hoe leuk is het om scholen van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland samen te brengen? Waarom? Omdat ze elkaar op de middelbare school vast wel gaan ontmoeten, of dat nu in Middelharnis of Zierikzee is. Zo is het concept Eilandstrijders uiteindelijk ontstaan,” vertelt Jos Welle van MEER Outdoor. “We hebben een hele groep organisaties die dit nu dragen, waarvan wij de bedenker en initiatiefnemer zijn. Vorige week waren er 120 kinderen en vandaag 75. Dat zal volgende week ongeveer hetzelfde zijn,” aldus Welle.

Lukki

Cas van der Velde en Bryan van der Veer van Prins Johan Friso uit Herkingen zijn bekend met Lukki, omdat de organisatie eerder een bezoek aan hun school heeft gebracht. “Lukki is het jongerenlabel van Goeree-Overflakkee. In 2024 is er een enquête gehouden over wat jongeren graag willen en wat zij missen op het eiland. Die gegevens hebben we verzameld en vergeleken met het bestaande aanbod. Nu is het zaak om samen met verschillende organisaties dat aanbod te vergroten. Dat er iets meer mag gebeuren voor jongeren op het eiland, is duidelijk,” aldus Huisman.

De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie van Eilandstrijders, waarbij ontmoeting en verbinding tussen jongeren van beide eilanden centraal stonden.

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Door Internetredactie Omroep Archipel