Waterschap verandert slootonderhoud door nieuwe regels voor natuur en waterkwaliteit





Waterschap Hollandse Delta past vanaf 2026 het slootonderhoud ingrijpend aan. Door strengere natuurregels mag op ongeveer 40 procent van de sloten geen klepelmaaier meer worden gebruikt en blijven vaker planten en maaisel liggen. Grondeigenaren krijgen hierover op 1 juli tijdens een informatieavond in Herkingen uitleg.

Het waterschap past het onderhoud van sloten en slootkanten aan om te voldoen aan strengere natuurregels. Daarbij moet schade aan beschermde soorten worden voorkomen, zoals de bittervoorn, rugstreeppad, heikikker, kamsalamander, verschillende libellen, weidevogels en zeldzame waterplanten. Dat betekent dat op sommige locaties minder, later of op een andere manier wordt gemaaid.

Andere maaimachines

Een belangrijke verandering is dat het gebruik van de klepelmaaier op een deel van de watergangen niet meer is toegestaan. Ongeveer 40 procent van de sloten valt onder dit verbod, omdat daar beschermde soorten zijn aangetroffen. Op de overige 60 procent mag de machine nog wel worden gebruikt. Waar dat niet meer mag, wordt met ander materieel gewerkt, zoals een maaikorf of andere maaimachines.

Ook verandert wat er met het maaisel gebeurt. Het wordt vaker in grotere stukken op de rand van het perceel gelegd, omdat dit voorkomt dat resten in het water terechtkomen. Het waterschap is verplicht het maaisel daar achter te laten. Soms wordt het later alsnog versnipperd of afgevoerd, afhankelijk van de situatie. Door de nieuwe werkwijze kan onderhoud ook later in het seizoen plaatsvinden dan nu gebruikelijk is.

Vegetatie

In sloten zelf blijft meer vegetatie staan dan voorheen. In bredere watergangen kan dat oplopen tot een kwart van de begroeiing. In sommige gevallen blijft nog meer staan, afhankelijk van de aanwezigheid van beschermde soorten. Dit kan gevolgen hebben voor de doorstroming van water en kan tijdelijk leiden tot hogere waterstanden of juist minder snelle afvoer in droge periodes. Het waterschap zegt dat het in hoofdwatergangen ingrijpt als dat nodig is om problemen te voorkomen.

Voor landbouwers betekent de verandering dat zij hun werkzaamheden op het land beter moeten afstemmen op het slootonderhoud. Zij krijgen soms te maken met meer maaisel op hun perceel en moeten rekening houden met aangepaste planning. Zelf maaien van sloten van het waterschap blijft niet toegestaan. Voor sommige situaties bestaat een regeling waarbij op verzoek eerder gemaaid kan worden, bijvoorbeeld rond zaaien of oogsten.

Het waterschap zegt dat de aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan wetgeving, de waterhuishouding op peil te houden en natuur te beschermen. Tegelijk erkent de organisatie dat dit leidt tot een andere werkwijze en meer tijd kost. Tijdens de informatieavond in Herkingen worden grondeigenaren verder geïnformeerd over de gevolgen in hun gebied.

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Door Internetredactie Omroep Archipel