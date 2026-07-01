Vernieuwing Haringvlietbrug levert Rijkswaterstaat 87 reacties op





De plannen voor de vernieuwing van de Haringvlietbrug in de A29 hebben geleid tot 87 reacties van inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Dat blijkt uit de reactienota die Rijkswaterstaat op 29 juni 2026 heeft gepubliceerd. Hoewel vrijwel niemand de noodzaak van onderhoud aan de brug betwist, maken veel insprekers zich zorgen over de gevolgen van de werkzaamheden voor de bereikbaarheid van de regio. Rijkswaterstaat wil het stalen wegdek van de brug uiterlijk in 2032 vervangen.

De Haringvlietbrug, die in 1964 werd geopend, vormt een belangrijke verbinding tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en maakt deel uit van de route tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Volgens Rijkswaterstaat is vervanging van het wegdek noodzakelijk omdat de stalen constructie vermoeiingsscheuren vertoont. Die zijn ontstaan doordat vrachtverkeer in de afgelopen decennia zwaarder is geworden. Als het wegdek niet wordt vervangen, kunnen zware voertuigen vanaf 2032 mogelijk niet langer veilig gebruikmaken van de brug.

Rijkswaterstaat kiest ervoor alleen het stalen wegdek te vervangen. De bestaande pijlers en fundering blijven behouden. Volgens de organisatie is dat de snelste en meest doelmatige manier om de levensduur van de brug te verlengen. Een volledig nieuwe brug of een tunnel zou volgens Rijkswaterstaat aanzienlijk meer tijd en geld kosten.

Verkeershinder

Een belangrijk deel van de ingediende reacties gaat over de verwachte verkeershinder. Voor de vervanging van het wegdek houdt Rijkswaterstaat rekening met een volledige afsluiting van de brug gedurende zes tot twaalf maanden. Ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties vrezen dat dit grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid, de regionale economie en hulpdiensten. Een ondernemer noemt een langdurige afsluiting in de reactienota "niet te overzien" voor de bedrijfsvoering.

Verschillende insprekers vragen Rijkswaterstaat alternatieven te onderzoeken, zoals een tijdelijke hulpbrug of een tunnel. Volgens Rijkswaterstaat zijn die opties niet haalbaar. Een tunnel zou twee tot drie keer duurder zijn dan de gekozen oplossing en een voorbereidingstijd van meer dan tien jaar vragen. Ook zou daarvoor extra ruimte nodig zijn, waardoor grond van omwonenden moet worden aangekocht.

Om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken, werkt Rijkswaterstaat aan een bereikbaarheidsplan. Daarbij worden ook suggesties uit de inspraak betrokken. Zo vragen meerdere insprekers om tijdens de afsluiting opnieuw een veerpont voor auto's en landbouwverkeer in te zetten, zoals gebeurde tijdens de werkzaamheden aan de brug in 2023. Daarnaast is aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers op de parallelbaan.

Ook over de communicatie zijn opmerkingen gemaakt. Enkele insprekers vonden eerdere informatiebijeenkomsten moeilijk bereikbaar. Rijkswaterstaat schrijft daarom toekomstige bijeenkomsten te willen organiseren op drie locaties: in de Hoeksche Waard, op Goeree-Overflakkee en in West-Brabant.

Hoger

Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat of de brug na de vernieuwing iets hoger kan worden teruggebouwd. Daardoor zou de brug minder vaak hoeven te openen voor de scheepvaart, wat de doorstroming van het wegverkeer ten goede kan komen. Volgens Rijkswaterstaat wordt deze mogelijkheid meegenomen in de verdere uitwerking van het project.

De ingediende reacties worden gebruikt bij de verdere voorbereiding van het project. De minister neemt naar verwachting in 2027 een besluit over de definitieve aanpak van de vernieuwing.

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Door Internetredactie Omroep Archipel