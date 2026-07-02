Leerlingen ontvangen certificaat na deelname aan Plusklas RGO College





Leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen op Goeree-Overflakkee hebben in week 26 2026 een certificaat ontvangen voor hun deelname aan de Plusklas van RGO College. Tijdens het programma maakten zij gedurende het schooljaar kennis met lessen en opdrachten die bedoeld zijn voor leerlingen die extra uitdaging zoeken.

In de Plusklas volgden de leerlingen lessen over uiteenlopende onderwerpen. Zo kwamen verschillende talen aan bod, waaronder Grieks, Spaans en Duits. Ook werd aandacht besteed aan filosofie, wiskunde, kunst, natuurkunde en duurzaamheid. Daarnaast leerden de deelnemers over de ontwikkeling van de Maasvlakte.

Volgens coördinator en wiskundedocent Thiamo Bezuijen was de belangstelling voor de Plusklas ook dit schooljaar groot. Hij zegt dat leerlingen nieuwsgierig zijn en graag nieuwe onderwerpen ontdekken.

De certificaten werden uitgereikt aan de leerlingen die het volledige programma hadden afgerond.

Voor het komende schooljaar past RGO College het programma van de Plusklas aan. Leerlingen gaan onder meer aan de slag met cryptografie, Latijn, Frans en Spaans. Ook ontwerpen zij een dierentuin en onderzoeken zij constructies door een brug van papier te bouwen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel