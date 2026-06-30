Bijzondere Fixi-meldingen van de maand





Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Jerrycan met frituurvet

In Stellendam wist iemand na het snacken niet waar hij of zij met het frituurvet naartoe moest. Het gevolg is een leeggegoten jerrycan met wat lijkt op frituurvet, die bij de glasbakken is achtergelaten. Een van de melders vertelt half juni dat de substantie er al langere tijd ligt en dat er sprake is van uitglijgevaar.

Fietsen op grote hoogte

In Middelharnis en Sommelsdijk hebben verschillende fietsen een nieuwe plek gekregen. Een daarvan bevindt zich boven op de bushalte Middelharnis Centrum aan het Beneden Zandpad. Het is volgens de melder “een nette damesfiets”. Ook op twee bushokjes in Sommelsdijk staat een fiets te wachten op de eigenaar.

Nachtelijk bezoek

In Sommelsdijk is iemand gesignaleerd die ’s nachts PMD-zakken openmaakt. Volgens de melder was hij rond 01:00 uur ’s nachts op de fiets op pad, waarschijnlijk op zoek naar lege blikjes. Of er daadwerkelijk lege blikjes zijn gevonden, is niet bekend; wat achterbleef waren kapotte zakken.

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Door Internetredactie Omroep Archipel