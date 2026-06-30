Van schuurtje naar internationaal bedrijf: VDL TBP Electronics bestaat 50 jaar





VDL TBP Electronics in Dirksland bestaat vijftig jaar en viert dat met een open dag. Het bedrijf, dat in 1976 werd opgericht door Ton Plooy, groeide in een halve eeuw uit tot een belangrijke speler in de elektronicaproductie.

De basis werd al in 1972 gelegd, toen oprichter Ton Plooy in de avonduren begon met freelance opdrachten in de elektronica-assemblage: het in elkaar zetten van elektronische onderdelen, zoals printplaatjes en sensoren, tot een werkend product.

Vier jaar later richtte hij officieel zijn onderneming op. “Ik begon als freelancer voor bedrijven die montagewerk hadden. In Sommelsdijk had ik een klein huisje met een schuurtje en een werkplaats op zolder,” blikt Plooy terug. “Maar al snel werd dat te klein.” Na korte periodes in onder meer Ooltgensplaat en Stellendam vestigde het bedrijf zich in 1984 in een voormalig huishoudschoolgebouw in Dirksland. Daar bleef het gevestigd tot 2006, waarna nieuwbouw volgde op industrieterrein De Watertoren.

Overname

Eind 2020 werd het bedrijf overgenomen door VDL Groep. Volgens Plooy sloot dit goed aan bij de identiteit van het bedrijf. “De focus op hoogwaardige maakindustrie en het familiebedrijfkarakter pasten uitstekend bij onze cultuur.” Na de overname werd Joost van Haperen benoemd tot managing director. In 2025 nam Kees du Pree het stokje over. Hij werkt sinds 2011 bij het bedrijf en begon als kwaliteitsmanager. “We hebben hier een moderne locatie met voldoende ruimte om verder te groeien,” aldus Du Pree. “We produceren elektronica voor uiteenlopende marktsegmenten. Om onze klanten te beschermen, is de toegang normaal gesproken beperkt. Maar vanwege het jubileum stellen we onze deuren open.”

Wie benieuwd is naar wat er achter de gevel van VDL TBP Electronics gebeurt, kan op zaterdag 4 juli een kijkje nemen tijdens de jubileumopen dag. Tussen 10:00 en 16:00 uur zijn belangstellenden welkom in de vestiging aan de Watertoren in Dirksland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel