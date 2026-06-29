Omroep Archipel zoekt inwoners die willen meedenken over het media-aanbod





Omroep Archipel zoekt nieuwe leden voor het programmabeleidbepalend orgaan (PBO). Door het vertrek van enkele leden zijn nieuwe inwoners nodig die willen meedenken over het media-aanbod van de lokale omroep.

Het PBO adviseert de omroep over de inhoud van de programma’s en kijkt of deze goed aansluiten bij de inwoners van Goeree-Overflakkee. Ook ziet het orgaan erop toe dat de programma’s voldoen aan de ICE-norm. Dat betekent dat er voldoende aandacht is voor informatie, cultuur en educatie.

In het PBO zitten vertegenwoordigers uit verschillende groepen op Goeree-Overflakkee, zoals sport, religie, jongeren, cultuur en het bedrijfsleven. Zo blijft Omroep Archipel in contact met de samenleving en sluit de programmering aan bij wat er leeft op het eiland.

Hans van der Schraaf is voorzitter van het PBO van Omroep Archipel. “We zoeken mensen die het domein van jongeren, toerisme, bedrijven en het maatschappelijk vlak kunnen vertegenwoordigen.”

Kunstpodcast

De tijdsinvestering is overzichtelijk: het PBO vergadert maximaal vier keer per jaar. Wel zoekt Omroep Archipel mensen die betrokken zijn bij het eiland, interesse hebben in media en de omroep een warm hart toedragen. Als lid denk je mee over de kwaliteit en relevantie van radio-uitzendingen, artikelen en video’s en geef je hierover advies. Er wordt gekeken naar de kwaliteit en of er voldoende items worden gemaakt om de behoefte van het eiland te dekken. “Bereikt het de doelgroep? Wat ons opvalt, vertalen we naar adviezen voor de directeur.” Die adviezen kunnen daadwerkelijk verschil maken. Zo is mede op hun advies de kunstpodcast ontwikkeld, waarmee kunst en cultuur een grotere plek kregen binnen de programmering.

Nu lokale en streekomroepen steeds verder professionaliseren, ontstaan er ook nieuwe uitdagingen. “Hoe houd je de authenticiteit in stand wanneer de professionaliteit toeneemt?”, vraagt Van der Schraaf zich hardop af. Juist daarom zoekt het PBO mensen die het belang van de omroep inzien en willen meedenken over deze vraagstukken. Zo kunnen zij iets bijdragen aan een sterke, toekomstbestendige omroep voor Goeree-Overflakkee.

Het PBO van Omroep Archipel is op zoek naar betrokken inwoners die willen meedenken over de lokale omroep. Ben je 16 jaar of ouder en woon je op Goeree-Overflakkee? Dan horen we graag van je. Meer informatie is verkrijgbaar via pbo@omroeparchipel.nl.

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Door Internetredactie Omroep Archipel