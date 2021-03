Bewoners kunnen voortaan PMD-zakken ophalen bij diverse afhaalpunten

De huis-aan-huis inzameling van PMD-afval gaat vanaf 1 april 2021 van start op Goeree-Overflakkee. Voor deze inzameling kunnen de bewoners voortaan hun verpakkingen van Plastic, Metaal en Drinkpakken aanbieden in speciale PMD-zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten op Goeree-Overflakkee.

Wethouder Daan Markwat is blij met de gratis zakken en de huis-aan-huisinzameling. “We kunnen als Goeree-Overflakkee nog flink verbeteren op het gebied van afvalscheiding. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Uit een sorteerproef eind vorig jaar bleek dat een inwoner gemiddeld maar liefst 224 kilogram restafval heeft, terwijl maar 89 kilogram echt restafval is. De rest is PMD, textiel of gft. Er is nog een wereld te winnen.”

De RAD verzorgt vanaf donderdag 1 april 2021 de afvalinzameling op het eiland. Daarmee is de huis-aan-huisinzameling van het PMD-afval een feit. Als symbolische aftrap hebben Daan Markwat en René Huisman, directeur van de RAD, de PMD-mand overhandigd aan de medewerkers van de lokale supermarkt in Dirksland.

Met deze samenwerking kunnen de bewoners van Dirksland en omgeving, gratis en makkelijk aan PMD-zakken komen.

De bewoners kunnen volle PMD-zakken op de juiste ophaaldag aanbieden op de aanbiedplaats van de containers. De RAD komt vanaf 08:00 uur op de juiste ophaaldag het afval inzamelen. Kijk voor een uitgebreid overzicht van alle ophaalpunten PMD-zakken op de website www.radbv.nl.