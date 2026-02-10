 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

FIOS Achthuizen omarmt nieuwe spelers: “Iedereen is hier welkom, iedereen mag er zijn”

Mussa en Danny spelen sinds enige tijd mee met de trainingen en wedstrijden van voetbalvereniging RKVV FIOS in Achthuizen. De mannen verblijven in de noodopvang in Stellendam en Middelharnis. De samenwerking ontstond omdat de club te weinig spelers had en de asielzoekers graag wilden voetballen. De trainingen vinden plaats in Achthuizen en zijn mogelijk gemaakt dankzij bemiddeling van het clubbestuur en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).


De samenwerking ontstond via Ismaïl Köksal, die zelf als politiek vluchteling uit Turkije naar Nederland kwam en inmiddels in Achthuizen woont. Köksal werkt voor het COA en is betrokken bij FIOS. In 2018 ontmoette hij de voorzitter van de club, Stefan Baan. Toen de club later moeite kreeg om genoeg spelers te vinden, wees Köksal op asielzoekers in de opvang die graag wilden meedoen. Volgens Baan speelden in totaal tien tot twaalf jongens mee met de club, waardoor trainingen en wedstrijden altijd konden doorgaan.

Mussa en Danny waren twee van de deelnemers. Mussa vertelt dat hij via Köksal werd uitgenodigd voor een proeftraining. Hij voelde zich snel welkom bij de club. Voetbal helpt hem naar eigen zeggen om structuur in zijn dag te houden en om te ontspannen. Ook Danny geeft aan dat hij graag voetbalt bij de vereniging.

Volgens voorzitter Baan moest iedereen even wennen aan de nieuwe spelers, maar ontstond er al snel een goede sfeer. Vooral na wedstrijden, wanneer spelers samen iets eten en drinken, groeide het onderlinge contact. Baan ziet in de samenwerking ook kansen voor andere verenigingen die kampen met een tekort aan spelers. Volgens hem heeft het voor zowel clubs als asielzoekers een positieve uitkomst.

Dinsdag 10 februari 2026
Door Internetredactie Omroep Archipel

