Weekendafsluitingen N215 in maart





In maart 2026 is de N215 twee weekenden afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om vrijdag 20 maart 20:00 uur tot maandag 23 maart 06:00 uur en om vrijdag 27 maart 20:00 uur tot maandag 30 maart 06:00 uur.

Het eerste weekend is de afsluiting tussen de Molendijk bij Nieuwe-Tonge en de rotonde Zuidelijke Randweg bij Middelharnis. Er wordt een duiker aangebracht onder de hoofdrijbaan ter hoogte van eetcafé De Tram. Ook komt er een damwand langs de rijbaan tussen de Molendijk en de inrit van Langeweg 1. Ten slotte worden er faunapassages en wildrasters bij de Vroonweg gemaakt.

Het laatste weekend van maart is de weg afgesloten tussen de kruising N498/N215 bij Greenpoint in Oude-Tonge en de rotonde Zuidelijke Randweg in Middelharnis. Het werk aan de faunapassages, wildrasters en de damwand wordt dan afgerond. Ook wordt de bestaande N215 aangesloten op de verdiepte ligging bij de Oudelandsedijk. Vanaf 30 maart rijdt al het verkeer via deze onderdoorgang.

Bij beide afsluitingen geldt dat (brom)fietsers, het OV, hulpdiensten en bestemmingsverkeer gebruik kunnen maken van de parallelweg. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via omliggende N-wegen en Nieuwe-Tonge is bereikbaar via de Oudelandsedijk. In verband met de bouw van een fietstunnel is de Molendijk vanaf maandag 30 maart definitief afgesloten.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel