Wat vinden de partijen van het overvolle stroomnetwerk?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vroegen wij negen politieke partijen naar hun standpunten over verschillende vraagstukken die Goeree-Overflakkee aangaan. Een belangrijk thema is de netcongestie, waarbij het elektriciteitsnet overbelast is. Dit zorgt ervoor dat nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen niet altijd direct op het stroomnet kunnen worden aangesloten. De oorzaak van dit probleem is de beperkte capaciteit van het net, dat gedeeld wordt met de Rotterdamse haven. Stedin en TenneT werken aan een oplossing, maar de realisatie is uitgesteld van 2029 naar ten minste 2032. Wij vroegen de partijen welke maatregelen zij willen nemen om dit probleem aan te pakken.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA ziet netcongestie als een complex probleem waar de gemeente slechts beperkte invloed op heeft. De partij benadrukt het belang van afspraken met de netbeheerders Stedin en TenneT. Omdat Goeree-Overflakkee veel energie levert voor onder andere de Rotterdamse haven, vindt de partij dat het eiland ook recht heeft op ondersteuning bij het versneld realiseren van energiehubs.

GroenLinks-PvdA zet in op lokale energieopwekking, opslag en gebruik, en ziet hiervoor veel mogelijkheden op het eiland. Hiermee zou het net ontlast kunnen worden, en kunnen er ruimte en kansen ontstaan voor ondernemers, scholen en maatschappelijke voorzieningen. De partij benadrukt dat de energietransitie niet afhankelijk is van één groot project, maar van slimme lokale samenwerking.

SGP

De SGP pleit voor maximale druk op de netbeheerders om de noodzakelijke investeringen uit te voeren, zodat Goeree-Overflakkee minder afhankelijk wordt van het Rotterdamse netwerk.



Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

TOG is van mening dat de energietransitie te snel wordt doorgevoerd, ook op Goeree-Overflakkee. Dit zou hebben bijgedragen aan de overbelasting van het elektriciteitsnet. De partij vindt dat er meer nadruk moet komen te liggen op het verminderen van energieverbruik, bijvoorbeeld door betere voorlichting over woningisolatie. TOG is geen voorstander van het vooroplopen in duurzame projecten die nog in de kinderschoenen staan of waarvan de kosten en effecten onzeker zijn.

VVD

De VVD ziet de netcongestie als een belemmering voor woningbouw en economische ontwikkeling. De partij pleit voor meer lokale energieopwekking en -opslag, bijvoorbeeld door buurtbatterijen en energiehubs op bedrijventerreinen. Ook wil de VVD het gemakkelijker maken om energie tussen bedrijven te delen. Daarnaast zet de partij in op intensieve gesprekken met netbeheerders en de provincie om de netverzwaring te versnellen. De VVD kiest ervoor het open landschap te behouden en is tegen nieuwe grootschalige wind- en zonneparken.

50Plus

50Plus wil nog niet snel van het gas af en pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie, bijvoorbeeld bij Borssele of de Tweede Maasvlakte.

CDA

Het CDA stelt dat netcongestie de woningbouw, de aanleg van nieuwe scholen en de ontwikkeling van bedrijven belemmert, wat volgens de partij onacceptabel is. De wachttijden lopen op en pas rond 2035 wordt echte verlichting verwacht. Dit kan Goeree-Overflakkee zich niet veroorloven, aldus het CDA. De partij wil daarom alles op alles zetten om voorrang te krijgen bij nieuwe of zwaardere netaansluitingen voor woningbouw, scholen, zorg en andere basisvoorzieningen. Ook pleit het CDA ervoor dat het eiland minder afhankelijk wordt van de Rotterdamse haven. Ze zetten in op lokale opslag, zoals buurtbatterijen, en willen het delen van energie tussen bedrijven stimuleren.

Het CDA lobbyt intensief bij Stedin, TenneT, de provincie en de rijksoverheid om investeringen te versnellen, waaronder de uitbreiding van het netwerk bij Ooltgensplaat. De partij wil dat woningbouw en voorzieningen niet stilvallen door een overbelast elektriciteitsnet en pleit voor een sterker en toekomstbestendig lokaal energiesysteem.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie wil zoveel mogelijk samenwerken met de elektriciteitsbedrijven om het probleem snel en zorgvuldig op te lossen. Ook wil de partij inwoners informeren en stimuleren om stroom te gebruiken buiten de piekuren.

D66

D66 stelt dat Goeree-Overflakkee een belangrijke producent van windenergie is. De partij wil de lokaal opgewekte energie zoveel mogelijk op het eiland zelf benutten, bijvoorbeeld door het produceren van groene waterstof. Dit zou voorkomen dat elektriciteit heen en weer getransporteerd moet worden.

GAAN

GAAN wil inzetten op het versterken van het elektriciteitsnet, zodat wonen en ondernemen op het eiland mogelijk blijven. De partij zet in op lokale energieopwekking en -opslag, bijvoorbeeld door energiehubs op bedrijventerreinen. Hiermee hoopt GAAN de druk op het net te verminderen, zonder landbouwgrond of landschap op te offeren.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod in dit overzicht.

