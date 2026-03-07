Provincie mag afslag N215 naar deze bedrijven voorlopig niet sluiten





De provincie Zuid-Holland mag de afslag van de N215 naar twee bedrijven op Goeree-Overflakkee voorlopig niet afsluiten. Dat heeft de Raad van State bepaald. De provincie krijgt drie maanden de tijd om onder meer de gevolgen voor de verkeersveiligheid beter in kaart te brengen.

Door Rijnmond

Alles draait om de doorstroming van het verkeer op de N215. De weg wordt volgens de provincie gehinderd door de afslagen naar een akkerbouwbedrijf en het pand van DG Infra aan de Tonisseweg, bij Oude-Tonge. Het vrachtverkeer dat naar die bedrijven moet, zou voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Daarom wil de provincie de afslagen dichtgooien en afzetten met een vangrail, waardoor het verkeer om moet rijden. Deze werkzaamheden zouden dit jaar beginnen.

Spoed

"Een paar weken geleden kregen we zelfs een brief dat vooruitlopend op die werkzaamheden de afritten vast zouden worden dichtgegooid", vertelt de woordvoerder van DG Infra. Alle reden om de Raad van State te vragen om met spoed een voorlopige voorziening te treffen. Op 19 februari is de zaak behandeld.

"Het gevaar wordt op een andere plek gelegd", aldus de zegsman van DG Infra. "Als deze plannen worden doorgezet moet het vrachtverkeer straks over de parallelweg naast de N215 rijden. Dat is voor de schoolgaande jeugd een belangrijke fietsroute. En ons tweede punt is: onze bedrijven worden moeilijk bereikbaar."

Nieuwe inrit

De provincie heeft weliswaar na de eerdere bezwaren aanpassingen gedaan. Het heeft geld gegeven voor een betere uitrit van het akkerbouwbedrijf. Ook voor DG Infra is die oplossing mogelijk.

Daarnaast wil Zuid-Holland geld op tafel leggen om vluchthavens op de parallelweg te maken, zodat vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Maar dan nog is op dit moment onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. Want het aantal verkeersbewegingen en andere cijfers zijn tijdens de behandeling van de zaak niet overlegd.

De provincie krijgt daarom drie maanden de tijd om een verbeterd voorstel aan de Raad van State voor te leggen. Tot de hoogste bestuursrechter een nieuw besluit heeft genomen, mag er niets aan de weg worden veranderd.

