Diesel blijft heersen in bedrijfsauto's, ook op Goeree-Overflakkee





Op Goeree-Overflakkee rijdt het merendeel van de bedrijfsauto’s nog altijd op diesel. Volgens een analyse van voertuiggegevens van de RDW rijdt 92,3 procent van de bedrijfsvoertuigen op het eiland op diesel. Landelijk ligt dat aandeel op 91,3 procent.

Het aandeel diesel bij bedrijfsauto’s ligt daarmee veel hoger dan bij personenauto’s. Landelijk rijdt nog maar 6,5 procent van de personenauto’s op diesel. De cijfers zijn geanalyseerd door leasemaatschappij Regeljelease.nl.

Praktische keuze

Volgens oprichter Sem Smeenk kiezen ondernemers vaak om praktische redenen voor diesel. “Voor bestelwagens die dagelijks zware ladingen vervoeren, is diesel vaak nog de meest betrouwbare optie. Elektrische voertuigen kunnen momenteel de combinatie van kracht en actieradius die veel ondernemers nodig hebben nog niet altijd bieden.”

Op Goeree-Overflakkee rijdt slechts ongeveer 1 procent van de bedrijfsauto’s volledig elektrisch. Hybride bedrijfsauto’s komen volgens de analyse op het eiland niet voor.

Elektrische bestelwagens zijn landelijk nog relatief zeldzaam. Volgens de analyse ligt het aandeel momenteel op 3,9 procent. Ter vergelijking: bij personenauto’s rijdt ongeveer 6,9 procent volledig elektrisch.

Volgens Smeenk vormen de beperkte actieradius en trekkracht voor veel ondernemers nog een drempel om over te stappen.

Regionale verschillen

In de meeste gemeenten in Nederland rijdt meer dan 90 procent van de bedrijfsauto’s op diesel. In enkele gemeenten, zoals Utrecht en Ouder-Amstel, ligt het aandeel lager. Bij personenauto’s zijn de verschillen tussen regio’s groter. In stedelijke gebieden neemt het aandeel diesel sneller af.

Personenauto's

Op Goeree-Overflakkee rijdt 7,9 procent van de personenauto’s op diesel. Daarnaast rijdt 4,2 procent volledig elektrisch en 12 procent hybride. Het grootste deel van de auto’s op het eiland rijdt op benzine: 74,9 procent.

Door Internetredactie Omroep Archipel