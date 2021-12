Bewoners woonzorglocatie De Stove ontruimd vanwege brand

Woensdagochtend 1 december 2021 werd de brandweer omstreeks 06:00 uur opgeroepen voor een gebouwbrand aan de Stoofhoek in Sommelsdijk. Omdat het om een woonzorglocatie ging werd al snel opgeschaald en besloten dat het pand geëvacueerd moest worden.

Het vuur brak rond 06:00 uur uit in de kleine gemeenschappelijke ruimte en veroorzaakte veel rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een koffiezetapparaat. Momenteel onderzoekt de brandweer met woningcorporatie Oost West Wonen de staat van het pand. De focus ligt hierbij op het ventilatiesysteem. Dit moet mogelijk grondig worden schoongemaakt.

Een deel van de bewoners van woonzorglocatie De Stove is in het pand gebleven en kunnen daar ook veilig blijven. De andere bewoners zijn op andere locaties van Sjaloomzorg in Sommelsdijk opgevangen.

Meerdere eenheden van de brandweer en de ambulance kwamen ter plaatse. Een aantal personen had rook ingeademd en werd nagekeken door ambulancepersoneel.