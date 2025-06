Burgemeester wil kermis in Ouddorp door laten gaan ondanks kritiek

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman wil de kermis in Ouddorp gewoon door laten gaan. Dat heeft ze laten weten in antwoord op raadsvragen van de SGP.

Door Linda van der Klooster

De partij uitte in april 2025 kritiek op de locatie van het evenement en sprak haar zorgen uit over de bereikbaarheid en mogelijke overlast voor omwonenden. Volgens de burgemeester is het parkeerterrein waar de kermis plaatsvindt vaker afgesloten tijdens het zomerseizoen, onder meer voor grotere evenementen zoals de Toeristendagen. De kermis wordt in dat opzicht als relatief kleinschalig beschouwd.

Huisartsenpost

De SGP stelde ook vragen over de bereikbaarheid van de huisartsenpost en de tandarts. De burgemeester benadrukt dat dit goed geregeld is. Ambulances kunnen het terrein bereiken en mensen die slecht ter been zijn, kunnen dichtbij worden afgezet. Alle betrokken instanties, waaronder de politie, de Veiligheidsregio en de Milieudienst, hebben positief geadviseerd over het evenement.

In haar antwoord op de SGP-vragen erkent de burgemeester dat er geen overleg is geweest met omwonenden. Inspraak van omwonenden is bij evenementenvergunningen niet gebruikelijk, aldus Grootenboer: “Als dat wel zo zou zijn, zouden veel evenementen niet doorgaan, omdat er altijd tegenstanders zijn in de directe omgeving, om heel diverse redenen.” Wel is er overleg gevoerd met ondernemersvereniging BIZ-Ouddorp.

Zondagsrust

De zondagsrust is voor de SGP een belangrijk punt. De burgemeester stelt de fractie gerust: er mogen bij evenementen geen op- en afbouwwerkzaamheden plaatsvinden die vóór 13:00 uur op zondag hoorbaar zijn op een afstand van meer dan 200 meter. Deze voorwaarde is opgenomen in de vergunning. De kermis zal pas op maandag worden afgebouwd. Op zondag staat de kermis stil en vinden er geen activiteiten plaats.

Een aantal inwoners van Ouddorp heeft bezwaar ingediend tegen de vergunning. De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente hield op maandagavond 16 juni 2025 een hoorzitting. Daarin zijn alle partijen over de kwestie gehoord. De commissie is nu in beraad; dat kan tot twee weken duren. Alle argumenten worden in ogenschouw genomen, waarna de commissie een advies opstelt. Als de commissie het bezwaar gegrond verklaart, is het aan de burgemeester om het definitieve besluit te nemen. Zij kan besluiten de vergunning te heroverwegen, een alternatieve locatie te zoeken of de kermis alsnog door te laten gaan.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.