Tim Jochems gekozen tot lijsttrekker CDA Goeree-Overflakkee

Tijdens een drukbezochte familiedag van het CDA Goeree-Overflakkee, bij voetbalvereniging SNS in Stad aan ’t Haringvliet, is Tim Jochems (29) uit Oude-Tonge gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Met unanieme steun van de leden werd hij gepresenteerd als een herkenbaar en betrokken boegbeeld.

Door CDA Goeree-Overflakkee

Tim is getrouwd, vader van een dochter van één jaar, en sinds 2022 raadslid voor het CDA. Hij werkt als uitvaartleider, heeft een eigen entertainmentbedrijf en is actief binnen het lokale verenigingsleven en de kerk. In korte tijd groeide hij uit tot een zichtbaar en gewaardeerd volksvertegenwoordiger. Bij de vorige verkiezingen haalde hij maar liefst 775 voorkeurstemmen. Het hoogste aantal van alle kandidaten op Goeree-Overflakkee.

In de gemeenteraad zette Tim zich de afgelopen jaren in voor de leefbaarheid en gemeenschapszin in onze buurten, dorpen en stad. Zo werd op zijn initiatief de starterslening verhoogd en werd het mogelijk om al vóór een officiële indicatie in een mantelzorgwoning te wonen. Ook kwam hij op voor betaalbare woningbouw in alle kernen en betere ondersteuning van voorzieningen, verenigingen en evenementen.

Daarnaast verzette hij zich tegen onnodige regels, betutteling en plannen die niet passen bij de schaal en aard van ons eiland. Hij was de eerste die zich uitsprak tegen het buitenspel zetten van de gemeenteraad bij de plannen voor vier grootschalige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Voor Tim staan het algemeen belang en de juiste balans centraal, met ruimte voor de samenleving en duidelijke zeggenschap voor inwoners en de raad.

Van vier naar zes zetels

Het lokale CDA groeide bij de vorige verkiezingen van vier naar zes zetels. Inmiddels is de partij, na het uiteenvallen van de grootste lokale partij, op de SGP na de grootste van het eiland. Maar de ambitie ligt hoger. “Het is tijd voor een partij die er is voor het héle eiland,” zegt Tim. “Het CDA is er klaar voor om de grootste partij van Goeree-Overflakkee te worden. We zijn zichtbaar in de dorpen en betrokken bij verenigingen, sportclubs en bedrijven. Ik roep alle mensen met hart voor het eiland op om zich aan te sluiten.”

