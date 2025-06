Crowdfunding opgezet voor boodschappenbus Melissant

De enige supermarkt in Melissant is sinds zaterdag 7 juni 2025 gesloten. Een groep betrokken bewoners heeft een pendeldienst opgezet die bewoners zonder eigen vervoer naar de supermarkt in Stellendam brengt. Iedere vrijdag haalt een vrijwilliger de bewoners op een afgesproken plek op om de boodschappen te gaan doen. Daarom is er een crowdfunding gestart om de kosten van het busje te dekken.

Door Evi Vos

Ries Pieterse, één van de initiatiefnemers vertelt: "Dit is nu de eerste week dat de supermarkt dicht is en er komen steeds meer mensen. Deze keer hebben we een busje gehuurd, maar het liefste zouden we natuurlijk een eigen busje hebben."

"Ik vind het verdrietig omdat ik mijn zelfstandigheid kwijt ben", vertelt Sien Visbeen, een van de passagiers van de bus. "Toen de Coop open was ging ik naar de winkel als ik er zin in had. Maar dat kan nu niet meer. Alles is dicht."

Mensen die willen helpen kunnen contact opnemen met de Feestcommissie Melissant via Facebook. Doneren kan via doneeractie.nl.

