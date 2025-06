Drie dagen jubileumfeest bij Ebbe en Vloed: "Het is hier nooit saai"

Eigenlijk hadden de medewerkers van Ebbe en Vloed twee jaar geleden al feest willen vieren vanwege het 10-jarig jubileum van de nieuwbouw. Maar dat bleek te kort op het 50-jarig jubileum van de woonzorginstelling. “En nu pakken we groot uit met een driedaags feest vol activiteiten,” zegt teammanager Anneke Koers.

Door Jelle Gunneweg

Het programma is bedoeld voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en genodigden. Donderdag 19 juni 2025 opent burgemeester Ada Grootenboer de feestweek met de onthulling van een jubileummonument, waarin het oude en nieuwe logo van Ebe en Vloed zijn verwerkt. “Die gevelsteen krijgt een mooie plek in ons restaurant.” Daarna wordt drie dagen lang gefeest met lekker eten, een receptie, een superbingo voor bewoners en een fancy fair op zaterdag. Voor de reünie op 21 juni hebben zo’n 55 (oud)-medewerkers zich aangemeld. Anneke Koers hoopte op meer, maar snapt dat door de vakantietijd en werkschema’s niet iedereen kan komen.

Herinneringen ophalen

Ze haalt graag oude herinneringen met haar collega’s op. Zelf werkt ze 'pas' 8 jaar bij de woonzorglocatie. En toch heeft ze veel zien veranderen. “Ik was destijds verantwoordelijk voor de hele locatie: ook de tuin en facilitaire dienst. De focus ligt nu alleen op de zorg.” En dat bevalt haar prima. “Op Ebbe en Vloed is het nooit saai. De sfeer is meestal goed en we hebben altijd een paar markante bewoners die je echt mist als ze er niet meer zijn.” Het allermooist vindt ze de plek van de woonzorglocatie midden in de maatschappij.

Patatje eten

Koers: “Al kom je alleen een patatje eten in ons restaurant, het maakt ons niet uit. We doen graag veel met het dorp, want het welzijn van onze bewoners staat voorop. De Oranjevereniging komt langs tijdens Koningsdag. Met ‘NL Doet’ hebben we samen met 25 familieleden de tuin opgeknapt. En de avondvierdaagse start hier aan ’t Getij.”

Kinderen zijn vaker te gast bij Ebbe en Vloed. Rond de feestdagen brengen ze een bezoek aan de oudere bewoners. En vanwege het jubileum is een tekenwedstrijd uitgeschreven voor de drie lagere scholen. In de jury zitten ook enkele ouderen. “Iedereen is hier welkom.”

Woonzorglocatie Ebbe en Vloed is in 1975 ontstaan en maakt onderdeel uit van zorgaanbieder CuraMare. De locatie aan ’t Getij 3 in Oude-Tonge bestaat uit 43 zorgappartementen, 7 groepswoningen en 15 zorgappartementen voor verhuur en thuiszorg.

