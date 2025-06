Gemeenteraad gaat over miljoenen vergaderen

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee vergadert donderdagavond 19 juni 2025 in Het Rondeel in Middelharnis. Op de agenda staat als eerste de benoeming van Petra ’t Hoen als nieuwe wethouder. Zij verving Jaap Willem Eijkenduijn tijdelijk, maar nu hij wegens gezondheidsredenen is gestopt, neemt ze definitief de portefeuilles Financiën, Duurzaamheid, Kunst en Cultuur, Volksgezondheid en Ouderenbeleid op zich.

Verder bespreekt de raad het voorstel voor de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Stad aan ’t Haringvliet. In het gebouw moeten basisschool De Molenvliet, kinderopvang, een ontmoetingsruimte én een beweegbox komen. Een beweegbox is een moderne gymzaal die ook geschikt is voor sportactiviteiten voor ouderen. De totale investering bedraagt ruim 6,6 miljoen euro.

Bedrijvenpark Oude-Tonge

Ook ligt er een plan op tafel om het bedrijvenpark bij de Blauwepannenweg in Oude-Tonge volledig over te nemen. Het bedrijvenpark was een zogenoemde publiek-private samenwerking tussen de gemeente en de BNG Bank, een tussenpersoon tussen grote buitenlandse investeerders en organisaties in de Nederlandse publieke sector, als gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en energiebedrijven. Omdat de BNG Bank zich terugtrekt uit dit soort projecten, wil de gemeente zelf verder. Door de overname krijgt de gemeente alle zeggenschap over de uitgifte van bedrijfskavels. Dat is volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijk voor de economische groei van het eiland. De overname kost bijna 4 miljoen euro, maar wordt volgens het college terugverdiend via de verkoop van de gronden, mits de raad instemt.

In de besluitvormende fase stemt de raad onder meer over een nieuw uitvoeringsprogramma voor infrastructurele projecten, het verkeersveiligheidsplan voor de Rottenburgseweg en Molenweg, en de vernieuwde visie op gemeentelijke dienstverlening. Ook komen de begrotingen van de GGD en het SVHW aan bod, net als een wijziging van het Omgevingsplan.

De vergadering begint om 19:30 uur en is voor iedereen toegankelijk, zowel in Het Rondeel als via de livestream van de gemeente.

