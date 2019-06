Bezoek de Haringvlietsluizen virtueel bij A Seal Stellendam

Vanaf dinsdag 28 mei 2019 is de virtual reality Treasures of Go te zien bij A Seal Stellendam. De bezoekers beleven in deze virtuele wereld op verschillende plekken in Rijksmonument de Haringvlietsluizen een spectaculaire hevige storm en leren vervolgens hoe de sluizen ons land beschermen tegen het water. Ook brengt de attractie andere verborgen schatten, bijzondere plekjes waar het publiek normaal niet kan komen, van het eiland Goeree-Overflakkee in beeld.

Bezoekers kunnen virtueel een kijkje nemen in de atoombunker aan de voet van de Haringvlietsluizen, beklimmen een 122 meter hoge windmolen van recent geopend windpark Krammer en zien hoe het Streekmuseum Sommelsdijk schatten uit de oudheid conserveert.

A Seal Stellendam vertoont wisselende educatieve exposities over de natuur, milieu en duurzaamheid in de omgeving van de zeehondenopvang. ‘Treasures of Go’ is een permanente aanvulling in het bezoekerscentrum. “Mensen die de historie van de locatie van A Seal Stellendam kennen, weten dat er op deze plek in het verleden het verhaal werd verteld van de Deltawerken en dat er rondleidingen plaatsvonden in de Haringvlietsluizen. De rondleidingen zijn helaas niet meer mogelijk, maar we merken aan onze huidige bezoekers dat de vraag ernaar onverminderd groot is. Op deze manier kunnen wij dit onze bezoekers toch virtueel aanbieden en dankzij deze moderne techniek maken ze zelfs een heuse noodsituatie mee”, vertelt Marlies de Kraauw, verantwoordelijk voor de exposities bij A Seal Stellendam.

Al eerder besteedde A Seal Stellendam aandacht aan de Haringvlietsluizen. De tijdelijke tentoonstelling Swim Fish Swim vertelde aan het begin van 2019 over vismigratie naar aanleiding van het Kierbesluit.

Het project ‘Treasures of Go’ is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie uit het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) met steun van de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland. Het IRP heeft als doel om de sociale en economische vitaliteit van Goeree-Overflakkee te behouden en te versterken.

A Seal Stellendam vangt zieke, verweesde en gewonde zeehonden op van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, waarna ze na herstel weer worden uitgezet in de natuur. Voor meer informatie: www.aseal.nl