Bezoekerscentrum op Tiengemeten tijdens weekenden in wintermaanden open

Natuurmonumenten zet de pilot om de deuren van het Bezoekerscentrum op Tiengemeten tijdens de weekenden te openen verder voort. In november 2020 testte de natuurorganisatie met het openstellen tijdens de weekenden. Ondanks dat het centrum in november maar twee weekenden open kon zijn, is besloten om ook de andere wintermaanden de openstelling door te voeren.

Voorheen ging ook het Bezoekerscentrum op het natuureiland van november tot en met maart met winterslaap en bleven de deuren gesloten. Daar brengt Natuurmonumenten deze wintermaanden dus verandering in. Alleen op tweede kerstdag en zaterdag 2 januari 2021 blijven de deuren van het centrum dicht. Een kleine wijziging in de openingstijden wordt wel doorgevoerd: het Bezoekerscentrum zal op de zaterdagen en zondagen open zijn van 11:15-15:45 uur.

Karen Buitelaar, beheerder van het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten op het eiland: “We merken dat mensen het fijn vinden om even binnen te stappen en een praatje te hebben. Daarnaast zijn ze verrast dat ze nu ook nog iets lekkers bij hun warme kopje koffie, thee of chocomelk kunnen kopen. Mensen zijn blij dat ze er even tussenuit kunnen om te ontspannen in de natuur. Een stevige wandeling op het open eiland, maakt het hoofd leeg en geeft ruimte om er weer tegenaan te kunnen in de eigen omgeving. De natuur wordt eindelijk weer gewaardeerd en daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee, want dan doen wij ons werk goed!”

Op de dagen dat het Bezoekerscentrum niet open is, is het eiland wel te bezoeken. In het openbare deel van het Bezoekerscentrum kunnen bezoekers dan terecht voor toiletten en koffie, thee of warme chocomelk uit de automaat. Bovendien hangt daar een grote kaart met de wandelroutes en zijn de bijzondere waarnemingen te noteren op een groot krijtbord.