Bezwaar dorpsraad Oude-Tonge tegen distributiecentrum

De dorpsraad van Oude-Tonge heeft ernstige bezwaren tegen de bouw van een distributiecentrum op bedrijventerrein Oostflakkee, zo staat te lezen in een brief aan de gemeenteraad. "De groei van XXL logistiek vastgoed legt niet alleen een te groot beslag op onze schaarse ruimte, maar ook de verkeersdrukte neemt toe", schrijft de dorpsraad. "Zowel het college van Rijksadviseurs (CVR) als het planbureau voor de leefomgeving uitten kritiek op de groei van distributiecentra. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept om de groei van deze bouwwerken aan banden te leggen."

Verkeersdrukte

De dorpsraad van Oude-Tonge vindt het onmogelijk te begrijpen dat de gemeente met een dergelijk plan kan instemmen, en maakt zich zorgen over het te verwachten toegenomen verkeersdrukte op en rond de rotonde aan de N498 bij tankstation Greenpoint, ook in combinatie met de toekomstige vestiging van McDonald's. Bovendien is de oversteek naar de rotonde bij de Energiebaan zeer zorgelijk, omdat het verkeer van en naar het bedrijventerrein de parallelweg moet kruisen waar veel fietsers en landbouwverkeer gebruik van maken. De dorpsraad vreest dat vrachtwagens voor een sluiproute via de Stationsweg door het dorp zullen rijden, met mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Onvrede

De dorpsraad wijst de gemeenteraad op de onvrede die heerst onder de inwoners van Oude-Tonge. "De hoge mate van belasting die aan de oostkant heerst in vergelijking met het midden en westelijke deel van het eiland eist haar tol", zo staat in de brief te lezen. "Na de grote hoeveelheid windturbines, kassenbouw, het plan voor de bioboardfabriek, het voornemen voor het vestigen van een groot aantal arbeidsmigranten en dan nu dit distributiecentrum."

De dorpsraad doet een dringend beroep op de gemeenteraad om deze plannen te laten varen. "Het distributiecentrum biedt geen enkele toevoeging voor het dorp Oude-Tonge, maar alleen voor een klein aantal ondernemers en heel veel arbeidsmigranten. Wij mogen erop kunnen vertrouwen dat de gemeente staat voor de belangen van haar inwoners", aldus de dorpsraad.



Door Linda van der Klooster