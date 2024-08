Bezwaren tegen voorgenomen legeroefeningen bij Ouddorp

De gemeente Goeree-Overflakkee is in overleg met Defensie over de plannen om de natuurgebieden in de Kwade Hoek bij Ouddorp aan te wijzen als oefenlocatie.

Het ministerie van Defensie heeft behoefte aan meer ruimte omdat de activiteiten worden uitgebreid. Met de huidige situatie in Europa en de wereld wordt er meer van de krijgsmacht gevraagd, ook door de NAVO. Daarvoor is meer ruimte nodig, bijvoorbeeld om te oefenen, voor infrastructuur en voor opslag.

In eerste instantie was de Tweede Maasvlakte aangewezen als oefenlocatie voor amfibische voertuigen, maar die locatie bleek bij nader inzien toch niet geschikt, vooral vanwege economische belangen. Uiteindelijk is nu de kust voor de Zuid-Hollandse eilanden, bij Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee, als oefengebied voor amfibische voertuigen aangewezen.

Natura 2000-gebied

Natuurorganisaties staan op hun achterste benen, omdat de beoogde locaties in een Natura 2000-gebied liggen. "Dat extra beschermde gebieden in ons land worden aangewezen als gebied waar door Defensie met laagvliegoefeningen, explosieven of amfibische voertuigen wordt geoefend, vindt Natuurmonumenten onbegrijpelijk en niet uit te leggen," schrijft Natuurmonumenten. Verschillende natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, hebben een projectgroep opgericht en gaan in gesprek met Defensie om hun standpunt kenbaar te maken en hun zorgen te uiten. "De natuur staat enorm onder druk en we zetten ons iedere dag in om deze in stand te houden."

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland heeft in een eerste reactie aan de staatssecretaris van Defensie laten weten dat ze de Maasvlakte een betere plek vinden voor de legeroefeningen. Dit is ook strategisch handig omdat de haven er in de buurt ligt.

Schade

Ook CDA Zuid-Holland heeft aangegeven de Tweede Maasvlakte toch een betere locatie te vinden voor de legeroefeningen, zo schrijft de partij op de eigen website. "Het gebied bij Oostvoorne en Ouddorp wordt namelijk beschermd in het kader van Natura 2000 en gebruik als amfibisch oefengebied zal schade toebrengen aan de kwetsbare natuur. Het aanwijzen van de Maasvlakte als oefengebied ligt volgens het CDA daarom meer voor de hand."

Het CDA Zuid-Holland wil de bezwaren en de suggestie van de Maasvlakte dan ook voorleggen aan de staatssecretaris van Defensie. "Voor de inwoners van het kustgebied is het lastig te begrijpen dat Defensie er straks wel mag oefenen," zegt CDA-Statenlid Tea Both-Verhoeven. "Dit terwijl vanwege de Natura 2000-status van dit gebied bijvoorbeeld de garnalenvisserij aan banden is gelegd. Ik hoop dan ook dat het ministerie van Defensie de Maasvlakte als alternatieve optie gaat onderzoeken."

Belangen

De gemeente Goeree-Overflakkee is inmiddels in gesprek met Defensie. "We begrijpen dat Defensie in deze tijd op zoek is naar meer ruimte voor oefengebieden," zegt een woordvoerder van de gemeente. "Maar tegelijkertijd moeten wel alle belangen heel goed worden afgewogen. De gemeente heeft de vele verschillende belangen voor Goeree-Overflakkee, waaronder natuur, meegegeven aan Defensie. Binnenkort vindt weer een gesprek plaats. We houden de te volgen procedure nauwlettend in de gaten."



