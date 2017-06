Bibliotheek krijgt nieuwe collectie boeken - de Geheugenbibliotheek

Vanaf begin juni 2017 heeft Bibliotheekvestiging Middelharnis een nieuwe collectie boeken; de Geheugenbibliotheek. De Geheugenbibliotheek is een speciale collectie boeken rondom de thema's Dementie / Ziekte van Alzheimer.

Deze prachtige collectie, samengesteld door de ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee, is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar omgeving te maken heeft met dementie of er meer over wil weten. In de toekomst wordt de collectie ook uitgebreid met hulpmiddelen die het leven van mensen met Dementie vereenvoudigen.

Vanaf september 2017 houden de Casemanagers Dementie iedere eerste dinsdag van de maand tussen 14:00 en 15:00 uur spreekuur in de Bibliotheek in Middelharnis.

In het najaar worden er ook een aantal activiteiten worden georganiseerd rondom het thema Dementie. Houd hiervoor de website www.leerenbeleef.nl en de lokale media in de gaten. Bibliotheekvestiging Middelharnis, Kerkepad 11 te Middelharnis.