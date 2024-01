Bibliotheek op School geopend in OBS JC van Gent

Wethouder Bruggeman van Onderwijs opende woensdagochtend 24 januari 2024, tijdens de aftrap van de Nationale Voorleesdagen, de nieuwe Bibliotheek op School in OBS JC van Gent in Sommelsdijk. Bibliotheek op School is een landelijk programma om basisschoolleerlingen regelmatig met boeken in aanraking te brengen.

Op Goeree-Overflakkee begeleidt Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta de scholen met het opzetten van de Bibliotheek op School.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws