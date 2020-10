Bibliotheek Oude-Tonge overhandigt een jaar gratis lezen

Begin zomer 2020 opende de pop-up bibliotheek aan de Dabbehof in Oude-Tonge. Om dat te vieren kon er worden meegedaan aan een leuke winactie. In de bibliotheek lag een grote stapel boeken en bezoekers werden uitgedaagd het juiste aantal bladzijdes te raden. Mevrouw Tuns uit Oude-Tonge is de gelukkige winnaar. Op dinsdag 20 oktober 2020 ontving zij haar prijs; een jaar gratis lezen bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

Voor de liefhebbers van cijfertjes: het juiste aantal bladzijden was 12.777. Mevrouw Tuns kwam met het aantal van 12.675 het dichtstbij.

Voorlopig nog aan de Dabbehof

Met de sluiting van Ebbe en Vloed in verband met de maatregelen rondom Covid-19 was ook de bibliotheek gesloten. Gelukkig kon de bibliotheek al in juni haar deuren weer openen aan de Dabbehof 40. De keuze voor het pand aan de Dabbehof bleek een gelukkige: de vestiging mag gerust een groot succes worden genoemd. De reacties van de vele bezoekers zijn dan ook erg positief. Tot voorjaar 2021 is de pop-up vestiging geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 12:00. De bibliotheek beschikt over een grote collectie boeken voor jeugd en volwassenen. En is iets niet direct aanwezig, dan kan uit de hele collectie worden gereserveerd en afgehaald.