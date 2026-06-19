Bibliotheek Oude-Tonge verhuist naar De Grutterswei





De bibliotheek in Oude-Tonge verhuist naar De Grutterswei en sluit daarom vanaf 21 juni 2026 tijdelijk haar deuren. De huidige vestiging aan de Dabbehof is op zaterdag 20 juni 2026 voor het laatst geopend. Op woensdag 1 juli 2026 opent Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden om 13:00 uur de nieuwe vestiging aan de Willemstraat in Oude-Tonge.

Met de verhuizing komt een einde aan de tijdelijke bibliotheeklocatie aan de Dabbehof. De nieuwe vestiging in De Grutterswei biedt ruimte voor bibliotheekdiensten, activiteiten en ontmoeting.

Tijdens de sluitingsperiode kunnen leden gebruikmaken van andere vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden. Ook blijft de online dienstverlening beschikbaar. Om te voorkomen dat leden tijdens de verhuizing te maken krijgen met inlevertermijnen, worden alle geleende materialen automatisch verlengd tot 15 juli 2026.

De nieuwe vestiging biedt ruimte voor het uitlenen en innemen van boeken, het ophalen van reserveringen en het bezoeken van activiteiten en spreekuren. Daarnaast is er een ontmoetingsruimte waar bezoekers kunnen lezen of elkaar kunnen ontmoeten.

Bij de opening op 1 juli 2026 zijn er verschillende activiteiten in en rond de bibliotheek. De deuren gaan om 13:00 uur open. De officiële opening staat gepland voor 15:00 uur.

Met de verhuizing veranderen ook de openingstijden. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is de bibliotheek van 09:00 tot 13:00 uur geopend voor selfservice. Bezoekers kunnen dan zelfstandig boeken lenen en terugbrengen of reserveringen ophalen. Van 13:00 tot 17:00 uur is personeel aanwezig voor vragen en ondersteuning.

Lidmaatschappen blijven tijdens en na de verhuizing geldig. Bezoekers die vóór de opening gebruik willen maken van bibliotheekdiensten kunnen terecht bij andere vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden.

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Door Internetredactie Omroep Archipel