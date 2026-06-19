Hangbuikzwijn net op tijd gevonden tijdens maaiwerkzaamheden Ooltgensplaat





Op een dijk bij Ooltgensplaat is op 17 juni 2026 een hangbuikzwijn aangetroffen. Het dier werd ontdekt tijdens maaiwerkzaamheden op een afgesloten terrein van het waterschap. Medewerkers van dierenambulance Zuid-Holland Zuid, Staatsbosbeheer en het waterschap kwamen in actie om het zwijn te vangen. Volgens de dierenambulance wijst de situatie erop dat het dier daar is achtergelaten.

Door Evi Vos

Het hangbuikzwijn werd gevonden op een terrein waar normaal gesproken schapen grazen. Volgens Ineke Hoek van dierenambulance Zuid-Holland Zuid is het onwaarschijnlijk dat het dier zelf het gebied heeft bereikt. "Het is een afgezet terrein waar normaal schapen lopen", zegt zij. "Er is geen mogelijkheid dat hij uit zichzelf het gebied ingelopen is." Het terrein is volgens haar omgeven door schapengaas, waardoor het dier niet zelfstandig naar binnen kon komen.

Medewerkers van de dierenambulance en Staatsbosbeheer probeerden op 17 juni tot laat in de avond het dier te vangen. Dat bleek lastig. Het gebied bestaat uit een lange dijk met veel begroeiing. Tijdens de zoektocht werden sporen gevonden, waaronder uitwerpselen en schuilplaatsen. Ook werd een drone ingezet om het dier op te sporen.

Uiteindelijk ontdekten medewerkers een dicht begroeid gebied met bramenstruiken. Daar troffen zij een gangenstelsel aan. "Daaruit blijkt wel dat het hangbuikzwijn er langer dan een dag gezeten heeft", zegt Hoek. Toen een medewerker van Staatsbosbeheer de struiken onderzocht, schoot het dier plotseling weg. Ondanks meerdere pogingen om het zwijn met een vangstok te vangen, wist het telkens te ontsnappen. Volgens Hoek heeft het dier tot vier keer toe vastgezeten, maar zonder resultaat. De zoektocht werd uiteindelijk gestaakt omdat het zwijn te veel stress leek te ervaren.

Een dag later lukte het medewerkers van het waterschap, samen met een particulier die het dier wilde opvangen, om het hangbuikzwijn alsnog te vangen. Het dier bleef daarbij ongedeerd.

Hoek noemt de afloop een opluchting. Volgens haar verkeerde het dier in een kwetsbare situatie. "Hij had niet genoeg eten en drinken, zeker niet met de warmte", zegt zij. Ook wijst zij erop dat het zwijn maar net aan een ernstig ongeluk ontsnapte. "Het hangbuikzwijntje heeft nog geluk gehad. Hij had zo in de maaier terecht kunnen komen." Het dier werd juist ontdekt doordat het schrok van de maaimachine die op de dijk aan het werk was.

De vondst staat volgens de dierenambulance niet op zichzelf. Hoek zegt dat de organisatie de laatste tijd vaker meldingen krijgt van achtergelaten dieren. Vooral hanen zijn volgens haar moeilijk te herplaatsen. Daarnaast ziet de dierenambulance meer meldingen van katten en konijnen die vermoedelijk zijn gedumpt. Eerder dit jaar werden op Goeree-Overflakkee meerdere hanen aangetroffen die waren achtergelaten. Ook werden in de winter eendenkuikens gevonden die in de sneeuw waren gedumpt.

De dierenambulance verwacht dat het aantal meldingen van achtergelaten dieren in de zomer verder kan toenemen. "Het voelt alsof het nog meer gaat gebeuren, vooral nu in de zomer", zegt Hoek. Zij pleit voor meer bewustwording onder huisdiereigenaren en ziet een verplichte chip als mogelijke maatregel om eigenaren van achtergelaten dieren beter te kunnen achterhalen. "Mensen moeten beseffen dat ze dieren niet zomaar kunnen dumpen."

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