Nieuwe bewoners Heerlijk Haringvliet zelf verantwoordelijk voor natuurgebied





Wonen midden in een natuurgebied en dat zelf beheren. Dat is het idee van het project Heerlijk Haringvliet bij Middelharnis. Het is onderdeel van gebiedsontwikkeling Noordrand en werd op donderdag 11 juni 2026 behandeld tijdens de presentatieavond in de gemeenteraad.

Noordrand gaat over het gebied aan het Haringvliet tussen het kanaal Middelharnis en Stellendam. Het wordt ontwikkeld tot een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. Deze windmolens kunnen samen 78 megawatt aan windenergie opwekken in de Zuiderdiep- en Halspolder. Uit de opbrengsten van deze windenergie wordt een netwerk van fiets- en wandelroutes aangelegd in de Noordrand.

Elmy Heuvelmans, projectleider, vertelt dat de gemeente in 2016 een startovereenkomst heeft getekend met Provincie Zuid-Holland en de natuurpartijen WWF en Natuurmonumenten. Inmiddels zijn diverse onderdelen hieruit gerealiseerd, zoals een groot plan voor grondruil. Hierbij zijn 23 boeren betrokken die grond dichter bij huis konden krijgen. Ook kwamen hun percelen meer bij elkaar te liggen. In ruil daarvoor moesten ze passief of actief meewerken aan de plannen van dit project. Verder mochten vergunningsaanvragen niet door hen worden tegengehouden.

Bij het opstellen van de grondplannen was het een kwestie van geven en nemen voor de betrokken partijen. Zo vinden de natuurpartijen windturbines in de natuur niet wenselijk en zagen zij ook een fietspad erdoorheen niet zitten. Maar door in te stemmen met deze onderdelen, krijgen ze wel de kans de bestaande natuur beter op de kaart te zetten en wordt er nieuwe natuur aangelegd.

Woonterpen

Het onderdeel Heerlijk Haringvliet bij Middelharnis gaat bestaan uit 22 hectare beleefbare natuur en 5 hectare duurzaam en neutraal wonen. Op woonterpen moeten midden in de natuur maximaal vijftig huizen worden gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld om het natuurplan te bekostigen en mogen niet worden gebruikt als recreatiewoning. Minimaal negen hiervan vallen in de prijsklasse € 495.000 - € 575.000. Het oorspronkelijke plan was veertig woningen. Volgens Heuvelmans is dat aantal verhoogd omdat projectontwikkelaars niet in de rij stonden om het te realiseren. “In overleg om het plan rendabel te maken, is het aantal woningen omhooggegaan. Anders wegen de kosten niet op tegen de opbrengsten en wordt het plan niet uitgevoerd.”

Het natuurgebied wordt een open landschap met kreken, bosschages, rietkragen en her en der een boom. De nieuwe bewoners worden bovendien gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied. Dit moet juridisch nog wel worden dichtgetimmerd, maar bewoners zijn verplicht lid te worden van de VvE. Bij onvoldoende beheer kan de gemeente een boete opleggen of het beheer laten uitvoeren door een natuurpartij en de rekening hiervan bij de VvE leggen. De bewoners worden de eerste vijf jaar begeleid en moeten daarna zelf besluiten hoe ze het gebied gaan beheren. Een optie is het uitbesteden aan natuurpartijen of het inzetten van grote grazers om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit.

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Door Internetredactie Omroep Archipel