Vondsten uit Berwoutsmoer vertellen verhaal van een verdwenen dorp





In het Raadhuis van Ooltgensplaat is van 23 mei tot en met 26 september 2026 een tentoonstelling te zien over een verdwenen middeleeuws dorp bij het dorp. De expositie gaat over opgravingen die tussen 1979 en 1987 zijn gedaan. Bezoekers kunnen zien wat onderzoekers hebben gevonden en wat die vondsten vertellen over het leven van mensen die hier tussen 1200 en 1400 woonden.

De tentoonstelling is gemaakt door het Raadhuis Ooltgensplaat, de historische en archeologische vereniging De Motte en het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Er zijn oude voorwerpen, foto's en een maquette te zien van het dorp dat later de naam Berwoutsmoer kreeg.

De resten van het dorp werden in 1979 ontdekt in het Volkerak. Destijds stond het gebied nog onder invloed van eb en vloed. Als het water wegtrok, kwamen delen van het oude dorp zichtbaar tevoorschijn. Onderzoekers konden daarom alleen bij laag water werken.

Tijdens de opgravingen werden resten van twee huizen gevonden. Ook onderzochten archeologen een oude kreek waarin veel voorwerpen en afval lagen. Die vondsten geven een beeld van het dagelijks leven van de bewoners.

Onderzoekers denken dat de inwoners leefden van veeteelt, visserij en zoutwinning. Sommige gevonden voorwerpen wijzen er ook op dat er handel was met andere gebieden. Zo zijn spullen gevonden die waarschijnlijk uit Brugge en Frankrijk kwamen.

Opvallend is dat veel leren voorwerpen goed bewaard zijn gebleven. Er zijn onder meer schoenzolen en kinderschoenen gevonden. Daardoor weten onderzoekers meer over de mensen die in het dorp woonden.

Waarom het dorp rond 1400 verdween, is niet bekend. Er zijn geen geschreven documenten gevonden die daar duidelijkheid over geven. Mogelijk speelden stormen of een stijgende waterstand een rol, maar daar is geen bewijs voor.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel