Voeten in een teiltje en extra water: zorginstellingen klaar voor hittegolf





De komende dagen wordt het heet in Nederland, met ook na het weekend temperaturen boven de dertig graden. Na overleg met het KNMI heeft het RIVM daarom besloten om het Nationaal Hitteplan te activeren. Ook verschillende organisaties op Goeree-Overflakkee bereiden zich voor op de hitte.

Het Hitteplan geldt vanaf donderdag 18 juni 2026. Met het activeren ervan worden mantelzorgers en zorgprofessionals bewust gemaakt dat er heet weer op komst is. Er kan dan extra worden gelet op kwetsbare groepen, zoals 75-plussers en kleine kinderen.

Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur slechter onder controle houden en hebben minder snel een dorstgevoel. Ook mensen met een chronische aandoening kunnen zonder het nemen van maatregelen ongemak of gezondheidsproblemen krijgen. Dit kan hoofdpijn of vermoeidheid zijn, maar ook ernstigere problemen zoals uitdroging of een hitteberoerte.

Voeten in teiltje water

Bij zorgaanbieder CuraMare gaat het hitteplan ook in werking bij hoge temperaturen. “Op alle woonzorglocaties betekent dit dat we voor zowel bewoners als medewerkers ons best doen om de gebouwen zo koel mogelijk te houden. Zo worden er extra ventilatoren ingezet”, vertelt Charlotte Poortvliet, teamleider marketing & communicatie. “Daarnaast is er extra aandacht voor dat cliënten voldoende drinken. Ook zorgen we voor extra verkoeling met een ijsje of de voeten in een teiltje water en is er ruimte voor extra pauzes voor medewerkers.”

Drinkregistratie

Bij verpleegkundig kinderdagverblijf Arenda Kindzorg in Dirksland worden jonge kindjes met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel opgevangen. In verband met de kwetsbaarheid van de kinderen worden er verschillende maatregelen genomen bij hitte. Zo wordt de binnentemperatuur meerdere keren per dag gecontroleerd en houden de medewerkers een drinkregistratie bij van kinderen met een verhoogd risico op uitdroging. Er wordt ook extra gelet op kinderen met sondevoeding. Zij kunnen bijvoorbeeld extra water krijgen via de sonde.

Daarnaast worden voor de hand liggende maatregelen getroffen zoals het vermijden van intensieve activiteiten tussen 11:00 en 17:00 uur en wordt er zoveel mogelijk in de schaduw gespeeld. Als het te warm is, blijven de kinderen binnen en wordt er gekozen voor rustige activiteiten, zoals voorlezen of kleuren.

Kinderen met neurologische aandoeningen, epilepsie, diabetes en hart- of longaandoeningen worden extra geobserveerd, net als kinderen die medicijnen gebruiken die temperatuurregulatie beïnvloeden. Daarbij kan worden gelet op signalen van oververhitting, zoals een warme rode huid, sufheid, misselijkheid, weinig plassen of een snelle ademhaling of hartslag.

Met deze maatregelen hopen de organisaties gezondheidsproblemen door de hitte zoveel mogelijk te voorkomen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel