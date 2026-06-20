Geen randweg en onderzoek naar betaald parkeren in coalitieakkoord





Meer woningen bouwen op Goeree-Overflakkee. Dit was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hét speerpunt van vrijwel alle partijen en ook in het nieuwe coalitieakkoord krijgt woningbouw veel aandacht. Toch bevat het akkoord nog veel meer plannen, van minder asielopvang tot meer ruimte voor evenementen op zondag. Maar welke andere tien punten vallen op in het plan voor de komende vier jaar?

1. Het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) stopt

Volgens het coalitieakkoord wordt OKO omgezet naar een lokale aanpak: concrete maatregelen tegen middelengebruik onder jongeren, eigen expertise en waar passend landelijke campagnes. De vrijgekomen middelen worden ingezet voor een concreet activiteitenfonds voor jongeren.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft half mei 2026 juist het advies gegeven om door te gaan met OKO. Volgens de raad is jongerenproblematiek zo complex en breedomvattend dat het “zich niet laat oplossen door enkel de organisatie van leuke en zinvolle activiteiten.”

2. Inzetten op satellietlocaties voor hoger onderwijs

Volgens het akkoord speelt de Beroepscampus een belangrijke rol in het aantrekken, opleiden en behouden van talent op het eiland. Nieuw is dat de coalitie wil inzetten op satellietlocaties voor hoger onderwijs. Hoe dat precies zal worden vormgegeven, is nog niet bekend.

3. Leegstand actief aanpakken

De drie partijen willen leegstand actief tegengaan. In het onderdeel over wonen, wordt specifiek benoemd dat een actueel leegstandsregister wordt gemaakt, waarna eigenaren van leegstaande panden actief worden benaderd. Vervolgens wordt herbestemming gestimuleerd en begeleid.

4. Verkenning naar hoger bouwen

Een ander punt om de woningnood tegen te gaan, is een verkenning naar de mogelijkheden voor hoger bouwen. De partijen benadrukken wel dat het uitsluitend gebeurt daar waar het kan, met behoud van de rustieke aanblik en kleinschalige uitstraling van de dorpen.

5. Geen oostelijke randweg bij Middelharnis

De oostelijke randweg om de Westplaat te ontsluiten komt er definitief niet. Volgens een haalbaarheidsonderzoek zou het technisch en ruimtelijk kunnen, maar de kosten zijn hoog. Ook zou de weg het verkeer op de Langeweg en Oudelandsedijk wel verminderen, maar niet genoeg om het veel veiliger en leefbaarder te maken. Er wordt wel gekeken of een noordelijke of westelijke ontsluitingsweg voldoende bereikbaarheid biedt of dat kleinere maatregelen de ontsluiting van Middelharnis en Sommelsdijk kunnen verbeteren.

6. Onderzoek naar betaald parkeren bij de stranden

Er wordt op korte termijn een onderzoek ingesteld naar het invoeren van betaald parkeren bij de stranden aan de westkust. Hiervoor zouden inwoners van Goeree-Overflakkee een vrijstelling moeten krijgen. Bij een succesvolle pilot kan het structureel worden ingevoerd als extra inkomstenbron vanuit toeristen. Betaald parkeren in de dorpen wordt voor deze bestuursperiode overigens uitgesloten.

7. Inloopspreekuren van de wethouders

De vijf nieuwe wethouders gaan vaker de dorpen in. Ze moeten inloopspreekuren gaan houden voor de inwoners en zullen regelmatig in de verschillende dorpskernen aan het werk gaan.

8. Oprichting van een Economische Adviesraad

Deze onafhankelijke raad geeft advies aan het college en de gemeenteraad over de economie op het eiland. De raad denkt mee over bedrijven, de samenwerking tussen werk en onderwijs en hoe het eiland aantrekkelijk kan blijven voor ondernemers en nieuwe bedrijven.

9. Actualisering nota zondagsrust

Supermarkten mogen ook de komende vier jaar niet open als het aan de coalitiepartijen ligt, maar er komt wel meer ruimte voor evenementen op zondag. Door de nota zondagsrust aan te passen, moet op dit gebied meer mogelijk zijn. De komende tijd wordt hierover gesproken met organisatoren van zulke activiteiten om tot een beleid te komen dat breed wordt gedragen.

10. Ruimere sluitingstijden voor horeca

De coalitie wil dat winkels en horeca elkaar versterken in centrumgebieden. Bezoekers moeten er graag komen en langer blijven. Voor de horeca moet er daarom minder vergunningsdruk zijn én komen er ruimere sluitingstijden. Op dit moment moet de horeca om 02:00 uur sluiten.

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Door Internetredactie Omroep Archipel