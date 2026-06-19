Toeterende colonne bezorgt cliënten van Zuidwester een onvergetelijke dag





Op zaterdag 20 juni 2026 is het weer zover: de jaarlijkse Truckrun van Goeree-Overflakkee. Tweehonderd toeterende vrachtwagens met enthousiaste cliënten van Zuidwester rijden via een nieuwe route over de oostkant van het eiland.

De Truckrun wordt georganiseerd door Zuidwester zelf, in samenwerking met de Chauffeursvereniging Flakkee. Het is voor bewoners van deze en andere zorgorganisaties een dag waar elk jaar opnieuw naar wordt uitgekeken. “Dankzij de inzet van tientallen chauffeurs krijgen cliënten de kans om een bijzondere rit mee te maken in een vrachtwagen, bus of truck. De toeterende wagens en enthousiaste reacties onderweg maken de dag voor veel deelnemers onvergetelijk”, schrijft Zuidwester. De organisatie hoopt dan ook op veel publiek langs de weg om de deelnemers toe te zwaaien. “Een warm onthaal langs de weg draagt bij aan een feestelijke en onvergetelijke dag voor alle passagiers.”

Jan Lokker is secretaris van Chauffeursvereniging Flakkee en vindt vooral de betrokkenheid bij het evenement positief. “De saamhorigheid om al die mensen een glimlach op het gezicht te toveren, en het feit dat iedereen zich enorm inzet; dat is het mooiste eraan”, vertelt hij. Zelf zegt hij alleen maar assistentie te verlenen, terwijl de Truckrun vooral wordt geregeld door Louis IJsselstein van Zuidwester en Wim Vroegindewij, oud-voorzitter van de chauffeursvereniging.

Stop op deelnemende trucks

Waar sommige evenementen weleens kampen met een tekort aan vrijwilligers, is dat hier niet het geval. Er zijn genoeg mensen die willen helpen en voor de deelnemende trucks is zelfs een stop ingesteld. “Dit maximum van tweehonderd trucks is er gekomen doordat de veiligheidsregio niet meer toestaat. En de colonne moet in twee keer honderd wagens”, legt Jan uit.

Een andere aanpassing is de route over de oostelijke kant van het eiland. "We zijn allemaal bekend op Flakkee en de wegen zijn ook bekend, maar hij moet altijd goedgekeurd worden door de gemeente en politie." Ook is de route op verzoek van Zuidwester wat korter dan normaal, zodat de bewoners eerder terug zijn op Hernesseroord.

De tocht start om 11:00 uur bij Hernesseroord in Middelharnis en moet hier rond 13:00 uur ook weer eindigen. De overige verwachte doorkomsttijden zijn online te vinden.

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Door Internetredactie Omroep Archipel