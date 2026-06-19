Complete oppositie stemt tegen nieuwe coalitieplannen





Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 juni 2026 werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd aan de raad. Het akkoord werd aangenomen dankzij de meerderheid van de coalitiepartijen. Alle oppositiepartijen stemden tegen. Bij de presentatie van het vorige coalitieprogramma in 2022 stemden nog alle partijen eensgezind voor.

Door Connie Bestman

Fractievoorzitter van Trots op Goeree-Overflakkee Jos de Jonge keek terug op de formatie en het schrijven van het coalitieakkoord door een vergelijking te maken met voetbal. Zo noemde hij formateur Tieman de hoofdtrainer, het coalitieakkoord de voorlopige wedstrijdstrategie en D66 de ideale buitenspeler die het vaste centrale duo CDA en TOG aanvult.

Hij herhaalde dat de coalitie een uitgestoken hand bood aan de oppositie. “Het seizoen is lang en we hebben iedereen nodig”, zei De Jonge, die eerder al een vergelijking met voetbal had gemaakt. De SGP zei die uitgestoken hand niet zo te ervaren. Fractievoorzitter John de Geus was al eerder kritisch op het verloop van de coalitieonderhandelingen en had ook deze keer scherpe kritiek op de samenwerking. Hij noemde het feit dat bijvoorbeeld de financiële doorrekening van de plannen niet met alle partijen was gedeeld een “op zijn minst twijfelachtige en ongeloofwaardige houding.”

Over het akkoord zelf zei hij dat de doelen algemeen waren en niet waren uitgewerkt. “De kern wordt vaak niet geraakt en de voorgestelde maatregelen blijven oppervlakkig.” Speciale zorgen had de SGP onder meer over het stoppen van Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO), de uitvoering van een proef met betaald parkeren op de stranden en de asielopvang. Ook het onderdeel over begraafplaatsen kon de goedkeuring niet wegdragen. Omdat de coalitie ervoor koos om geen extra grond aan te kopen, was de SGP bang dat dit zou betekenen dat het ruimen van graven op de agenda zou komen. De partij noemde dit “volstrekt ongepast.”

Omdat de financiële doorrekening bij de oppositie niet bekend was, hadden deze partijen vragen over de financiële onderbouwing van het akkoord. Volgens verschillende fractievoorzitters stonden er veel ambities en plannen in, maar misten zij hoe dit betaald kon worden. Petra ’t Hoen sprak ook haar verbazing uit over de vijf fulltime wethouders die aan het werk gingen en de hogere kosten hiervan in tijden van bezuiniging.

Asielopvang

Naast de SGP hadden ook andere partijen kritiek op de tekst over de asielopvang. PRO vond dat hierin de werkelijkheid werd ontweken. Ook had Petra ’t Hoen vraagtekens bij het opvoeren van draagvlak als criterium. “Bij bijvoorbeeld dijkversterking, jeugdzorg en brandweerzorg vragen we ook niet of een wet moet worden uitgevoerd.” Volgens haar suggereerde de coalitie dat de wettelijke verplichting afhankelijk was van lokaal draagvlak. “Wees eerlijk”, riep ze de coalitie op, die ze betichtte van uitstelgedrag.

Mariëlle van den Berg-Mostert van ChristenUnie noemde het struisvogelpolitiek. “Je komt niet met oplossingen maar wil alleen gaan voor rust. Dat willen we allemaal wel, maar dat is geen oplossing voor de lange termijn.”

“SGP-light”

Meerdere oppositiepartijen uitten kritiek op de voorgestelde wethouders. Het feit dat er alleen maar mannen in zaten, riep bij Van den Berg zelfs de benaming “SGP-light” op. Er waren diverse vragen of er gezocht was naar vrouwen en hoeveel moeite er was gedaan om hen erbij te krijgen.

De keuze voor de nieuwe wethouders van TOG (Ward Meijroos en Hans Veentjer) kon op scherpe opmerkingen rekenen. “Je stemt lokaal en krijgt twee Haagse BBB’ers”, zei ’t Hoen, die zich afvroeg of er niemand in de aanhang van TOG te vinden was die zij het bestuur van het eiland toevertrouwden. Ook de VVD vond het een opmerkelijke keuze. “TOG profileert zich al jaren als dé lokale partij die zegt op te komen voor onze inwoners, onze identiteit en de kracht van ons eiland.” De ChristenUnie sloot zich daarbij aan en vroeg hoe het mogelijk was dat TOG zo hoog opgaf van het eiland en “argwanend kijkt naar overkanters”, maar nu zelf met twee wethouders van buitenaf kwam die “geen enkele binding met het eiland hebben.”

“Niet wars van overkanters”

Tijdens de beantwoording herhaalde Jos de Jonge een aantal keer dat de plannen nog niet “waterdicht vast waren gezet.” TOG wilde juist het debat weer terug in de gemeenteraad om op die manier tot betere voorstellen te komen.

Over de asielopvang zei hij dat de coalitie begreep dat er een wettelijke verplichting was. De partijen wilden hiervoor onder meer aan de inwoners vragen of er misschien draagvlak was voor een kleinschalige opvang. Voor TOG lag de voorkeur overigens bij opvang op het water.

Verschillende partijen stelden vragen over het ontbreken van vrouwen in het college. De Jonge verwees in zijn reactie naar vrouwelijke bestuurders binnen TOG en naar de samenstelling van het vorige college. Dat bestond bij de start ook alleen uit mannen en volgens hem waren daar toen geen vragen over gesteld. Hij wilde ook duidelijk maken dat TOG niet “wars is van overkanters” maar iedereen verwelkomt die het eiland mooier wil maken.

Ondanks complimenten voor onderdelen van het akkoord stemden alle oppositiepartijen uiteindelijk tegen. Dankzij de meerderheid van de coalitie werd het akkoord aangenomen met 17 stemmen.

Ook werden tijdens de vergadering de vijf wethouders geïnstalleerd. Daarnaast werd de plek in de raad van nieuwe wethouder Daniël Huising (CDA) ingenomen door Anne Karsbergen. Jeffrey Verlegh (D66) werd opgevolgd door Theo van Biert.

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