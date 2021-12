Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is in de lockdown open

Misschien voor sommigen onverwachts, maar alle 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta zijn in de lockdown open. Open om te lezen, om te leren, om te ontmoeten en te ontdekken. Open, omdat de bibliotheek belangrijk is en essentiële dienstverlening aanbiedt. Dit alles natuurlijk op gepaste afstand en met de maatregelen in acht. De reguliere activiteiten zijn geannuleerd tot 14 januari 2022 maar daarentegen zijn mensen wel welkom bij het IDO spreekuur en het Digicafé.

IDO spreekuur

Voor vragen over de digitale overheid kun je terecht bij het IDO spreekuur. Dit spreekuur is wekelijks geopend voor vragen rondom uitkeringen, toeslagen, belastingen én vragen over de CoronaCheck-app. Vooral van dit laatste is de bibliotheek zich bewust dat veel mensen hulp kunnen gebruiken in deze roerige tijd.

Op dit moment kun je voor het IDO spreekuur terecht op woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in Middelharnis. Aanmelden van te voren is niet nodig.

Digicafé

Heb je vragen over je smartphone, tablet, laptop of het internet? Bij het Digicafé vind je de antwoorden op je vraag. Aanmelden is niet nodig, je kunt zo binnenlopen. Het Digicafé is elke vrijdag geopend van 10:00 tot 11:30 uur in Middelharnis.