Bie Joe, een bijzondere kringloopwinkel

Bie Joe is een kringloopwinkel en arbeidstrainingsplaats, gelegen in het toeristische centrum van Ouddorp en bestaat 5 jaar. De winkel, die tweedehands goederen verkoopt, wordt gerund door medewerkers met een bijzondere achtergrond. Deze medewerkers werken volgens een persoonlijk trajectplan, waarin concrete ontwikkelingsdoelen zijn opgenomen.

Begeleider Chanell Fens legt uit hoe de medewerkers bij Bie Joe terechtkomen: "Alle medewerkers hebben een verstandelijke beperking en ontvangen vanuit Sjaloom Zorg een indicatie. De hoogte van deze indicatie bepaalt hoeveel dagdelen ze hier aanwezig kunnen zijn."

Assortiment

De kringloopwinkel biedt een breed assortiment, variërend van kleding en elektra tot diverse keukenspullen. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het prijzen van de aangeleverde goederen en het zorgen voor een nette en overzichtelijke indeling van de winkel.

Taken

Bij Bie Joe heeft iedere medewerker zijn of haar eigen taken, die gezamenlijk met de begeleiders worden bepaald. "Iedere medewerker heeft een zorgplan op basis van de indicatie. In dit plan staan de persoonlijke doelen voor de dagbesteding. We bespreken samen welke doelen zij willen bereiken. Dit kan variëren van het draaien van de kassa tot het prijzen van producten," vertelt begeleider Ann Dalderup.

Prikkels

Omdat sommige medewerkers gevoelig zijn voor prikkels, mag muzikant Richard alleen op vrijdagen muziek maken. Voor de reportage van Omroep Archipel werd echter een uitzondering gemaakt, waardoor drie dames besloten een stukje te gaan wandelen. "Sommige medewerkers kunnen absoluut niet tegen de klanken die Richard produceert, maar op dit moment zijn zij samen met een begeleider even gaan wandelen. Zo kan Richard zijn gang gaan zonder dat anderen zich ongemakkelijk voelen. We willen rekening houden met iedereen," aldus Dalderup.



Door Internetredactie Omroep Archipel